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Есть ли смысл делать тест на антиген к COVID-19: эпидемиолог объяснил нюансы

15 декабря 2020, 05:01
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Тестирование на антиген к коронавирусу вызывает слишком много вопросов.

коронавирус, тест
Тесты на антиген к коронавирусу значительно дешевле / Фото Reuters

В Украине намерены ввести тестирование на антиген к коронавирусу. Эпидемиолог Андрей Александрин объяснил, есть ли в них смысл или все же стоит отдавать предпочтение ПЦР-тестам на COVID-19.

По его словам, тесты на антиген к коронавирусу значительно дешевле, чем ПЦР. Кроме того они не требуют много времени на исследование, передает Апостроф.

"При этом непонятно, на что будут влиять ответы тестов на антиген. Например, если тест на антиген покажет, что человек здоров, а по факту у него есть симптомы ковида, для подтверждения все равно потребуется ПЦР (так написано в стандартах). А если тест покажет, что человек болен, но симптомов у него нет, то в этом случае тоже нужно будет подтверждение ПЦР. Так может лучше сразу делать ПЦР? Но в Минздраве, похоже, так не считают", - сказал медик.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения рекомендует применять тест на антиген к коронавирусу в странах, где по объективным причинам нет возможности проводить большие объемы ПЦР-тестирования.

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  • Коронавирус Украине за минувшие сутки диагностировали у 6 451 человека. По состоянию на понедельник, 14 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 900 666 человек.
  • В Украине стали делать меньше тестов на коронавирус, поэтому Министерство здравоохранения расширяет перечень симптомов, при которых тестирование будут делать бесплатно. Об этом 14 декабря заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
  • Врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Ковебко рассказала, когда тест на COVID-19 может ошибаться.
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