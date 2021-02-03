"Есть проблема": в Минздраве прокомментировали вакцинацию руководства страны

Вакцинация Зеленского и других первых лиц государства на данный момент в плане не предусмотрена – однако тут есть одна загвоздка, пожаловался Степанов.
В украинском Министерстве здравоохранения прокомментировали сообщения в СМИ о том, что национальный план вакцинации от COVID-19 могут изменить ‒ для того, чтобы президент Владимир Зеленский, премьер-министр, сам глава Минздрава и прочие представители руководства страны привились в первоочередном порядке.
На данный момент подобных изменений не предусмотрено. Но всё еще может поменяться, признался министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Украина 24.
"Но у нас есть другая проблема. Она заключается в том, что количество людей, которые желают делать прививку бесплатно, у нас сегодня составляет около 43-44%. Это очень мало. Много кто говорит, что в других странах руководство собственным примером показывало безопасность вакцины. Поэтому я не исключаю, что можем предусмотреть это в плане ради этого", – уточнил чиновник.
Вакцинация Зеленского – о чем сообщалось ранее:
- Сначала в Минздраве 2 февраля заявили, что Зеленский готов колоть себе вакцину от COVID-19. По словам Степанова, президент намеревается лично убедить украинцев в том, что прививки от COVID-19 важны и их необходимо делать.
- Затем в тот же день пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель рассказала о планах Зеленского вакцинироваться от коронавируса. Президент пока не может назвать точную дату своей вакцинации, уточнила она.
- Названа дата начала массовой вакцинации украинцев от коронавируса. По словам министра здравоохранения Украины, 4 февраля можно ожидать информацию о контракте, который обеспечит вакциной Украину в течение 2021 года.