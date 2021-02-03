"Есть проблема": в Минздраве прокомментировали вакцинацию руководства страны

Вакцинация Зеленского от COVID-19 в плане не стоит - МОЗ / Офис президента

В украинском Министерстве здравоохранения прокомментировали сообщения в СМИ о том, что национальный план вакцинации от COVID-19 могут изменить ‒ для того, чтобы президент Владимир Зеленский, премьер-министр, сам глава Минздрава и прочие представители руководства страны привились в первоочередном порядке.

На данный момент подобных изменений не предусмотрено. Но всё еще может поменяться, признался министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Украина 24.

"Но у нас есть другая проблема. Она заключается в том, что количество людей, которые желают делать прививку бесплатно, у нас сегодня составляет около 43-44%. Это очень мало. Много кто говорит, что в других странах руководство собственным примером показывало безопасность вакцины. Поэтому я не исключаю, что можем предусмотреть это в плане ради этого", – уточнил чиновник.

Вакцинация Зеленского – о чем сообщалось ранее: