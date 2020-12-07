УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

"Есть тенденция к росту": Рубан опроверг слова Степанова о спаде COVID-19 в Украине

7 декабря 2020, 13:44
Прослушать новость
Остановить

Обнародованная статистика еще не говорит о том, что эпидемия пошла на спад, подчеркнул Олег Рубан.

коронавирус
Олег Рубан оценил заявление о спаде заболеваемости коронавирусом / Фото Reuters

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан прокомментировал информацию о снижении количества новых заболевших коронавирусом.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, обнародованная информация еще не говорит о том, что эпидемия пошла на спад.

По его словам, опубликованная статистика стала результатом уменьшения тестирований.

"В субботу и воскресенье всегда идет снижение зафиксированных случаев. Что касается объективного показателя — это госпитализации больных с тяжелой и средней формой, их количество неизменно высокое, и идет тенденция к росту, а не к снижению. Поэтому говорить об улучшении ситуации сегодня нельзя, ситуация сложная по всей стране, и введение ограничительных мер необходимо", — пояснил Рубан.

Он считает, что действовавший ранее карантин выходного дня не стал эффективным при стремительном росте заболеваемости и заявил о необходимости новых карантинных ограничений.

"Но то, что сейчас обсуждается, это не локдаун, а пассивные ограничительные меры. Локдаун у нас был только весной, в марте, апреле и мае. Сегодня мы говорим об усиленных ограничительных мерах, которые уместны, целесообразны и приведут к снижению заболеваемости", — сказал начальник ГУ ГППС в Киеве.

Читайте такжеСтепанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине измениласьТакже эксперт объяснил, есть ли смысл откладывать введение жесткого карантина на январь, как планируют в Минздраве.

"Нужно учитывать естественный прирост заболеваемости и фиксацию острых респираторных инфекций. Если посмотреть динамику заболеваемости, то в ноябре идет рост, в декабре идет снижение с выпадением минимальных показателей на конец декабря, первую-вторую неделю января. Подъем заболеваемости ОРВИ, к которым относится и коронавирус, будет подниматься в конце января и феврале. Поэтому целесообразно вводить ограничения и в январе, и в феврале", — добавил Рубан.

Коронавирус в Украине:

  • За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
  • За прошедшие сутки госпитализировали 1 тыс. 037 человек, зафиксировано 145 летальных случаев.
  • Медики провели 33 тыс. 502 тестирования, в частности методом ПЦР – 27 881, методом ИФА – 5 621.
  • За все время пандемии в Украине зафиксировано 821 947 инфицированных коронавирусом, умерли 13 тыс. 733 человека, выздоровели - 423 тыс. 704.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в столице (1 526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.
коронавирус коронавирус в Украине COVID-19 коронавирус новости Олег Рубан локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «"Есть тенденция к росту": Рубан опроверг слова Степанова о спаде COVID-19 в Украине». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Локдаун на Новый год: Шмыгаль раскрыл сценарий правительстваЛокдаун на Новый год: Шмыгаль раскрыл сценарий правительства Генетик объяснил, кому не понадобится вакцина от коронавирусаГенетик объяснил, кому не понадобится вакцина от коронавируса Жесткий карантин в январе: Шмыгаль предупредил о новых запретахЖесткий карантин в январе: Шмыгаль предупредил о новых запретах ​Локдаун в Украине: в Минздраве рассказали, к чему готовиться украинцам​Локдаун в Украине: в Минздраве рассказали, к чему готовиться украинцам Ученые выяснили, кто чаще всего болеет затяжным коронавирусомУченые выяснили, кто чаще всего болеет затяжным коронавирусом
Следующий материал

Последние новости

14:27
"Допьем – уйдем": представитель омбудсмена избил охранника, появилась реакция Денисовой
14:17
В Steam состоялся выход игры про легендарного киллера Джона Уика Видео
14:08
В Кремле отреагировали на похороны чеченца, который отрезал голову учителю во Франции Видео
13:55
Модные ошибки, которые безнадежно портят образ Видео
13:44
"Есть тенденция к росту": Рубан опроверг слова Степанова о спаде COVID-19 в Украине Видео
Реклама
13:44
Гороскоп на 8 декабря для всех: деловой бум и оживление любви Видео
13:36
Братья Руссо раскрыли подробности съемок фильмов для Netflix
13:30
Карту Cyberpunk 2077 сравнили с GTA V – Найт-Сити поражает своим размахом Видео
13:16
Переписка бывшего зятя Путина попала в СМИ: в Кремле прокомментировали "вброс" Видео
13:12
А вы чем занимались в 8 лет? В Fortnite подписали самого молодого киберспортсмена в истории
12:58
Наталья Могилевская заинтриговала работой с Alyona Alyona
12:57
В Кабмине назвали ограничения в работе общественного транспорта во время локдауна Видео
12:32
Полный локдаун в январе: в Кабмине предупредили о жестких ограничениях Видео
12:21
Сериал Бойтесь ходячих мертвецов официально продлили на 7 сезон
12:17
Сепсис: факторы, которые могут спасти жизнь Видео
11:44
В ближайшие годы Украина может остаться без медиков - Минздрав Видео
11:25
"Бездарно, как Киркоров": Потапа атаковал украинский телеведущий Видео
11:25
Рак легких: опасный симптом, который проявляется в смехе Видео
11:00
Начался чат с экспертом по страховой медицине Мариной Зварич
10:46
Морозы и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео
Реклама
10:45
Охотник на монстров 2020 - создатели отреагировали на скандал в Китае Видео
10:45
Льняное семя для здоровья: 5 научных доказательств Видео
10:41
Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине изменилась Видео
10:37
Тренер назвал 5 лучших упражнений для сжигания жира на животе Видео
10:35
"Прогресс Укрзализныци": появилось видео, как проводник рубит дрова для отопления вагона Видео
09:55
Выборы мэра Кривого Рога: стали известны результаты
09:47
Что нельзя делать в день Екатерины и как добиться любви и счастья
09:47
США во главе с Байденом продолжат снабжать Украину оружием - МИД Видео
09:32
Кулеба рассказал, когда в ЕС откроют границы для украинцев Видео
09:30
Врач объяснил, можно ли незаметно переболеть коронавирусом Видео
09:12
Хлопайте ресницами и наслаждайтесь: как приклеить накладные ресницы дома Видео
08:52
Назван самый зараженный коронавирусом город в Украине
08:52
В Индии 300 человек заразились загадочной болезнью Видео
08:44
Гороскоп на 7 декабря для всех: денежная победа и неожиданная любовная приятность Видео
08:34
Как я перестала слушать Киркорова и Газманова мнение
08:31
Полезный лунный календарь садоводов и огородников на декабрь 2020 Видео
08:15
Воспаление легких: врач назвал главные провоцирующие факторы и рассказал, как уберечься Видео
08:08
Коронавирус в Украине 7 декабря: за сутки нашли еще почти 9 тысяч новых больных Видео
08:05
В российской Госдуме предупредили об угрозе эскалации конфликта на Донбассе Видео
07:38
В Киеве водитель такси умер за рулем: неуправляемое авто вылетело на тротуар Видео
Реклама
07:23
Трамп планирует "грандиозно" уйти из Белого дома в день инаугурации Байдена - СМИ Видео
07:13
Названо количество детей, которое ускоряет старение для женщины Видео
07:08
Ученый назвал два уровня защиты от коронавируса Видео
06:56
Обама готовится стать теневым президентом США мнение
06:32
Выборы в США: власти Джорджии отказались пересмотреть результаты голосования в пользу Трампа Видео
06:03
В ВСУ назвали число российских военных на Донбассе
05:29
Забастовки ушли в свисток: эксперт назвал причину провала протеста в Беларуси Видео
05:05
Преемник Лукашенко: в Беларуси назвали кандидата на "трон" Видео
04:04
Открытки и поздравления с Днем гражданской авиации в прозе и стихах
03:30
Циклы сна и их влияние на здоровье: как улучшить свой сон Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять