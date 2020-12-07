"Есть тенденция к росту": Рубан опроверг слова Степанова о спаде COVID-19 в Украине

Олег Рубан оценил заявление о спаде заболеваемости коронавирусом / Фото Reuters

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан прокомментировал информацию о снижении количества новых заболевших коронавирусом.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, обнародованная информация еще не говорит о том, что эпидемия пошла на спад.

По его словам, опубликованная статистика стала результатом уменьшения тестирований.

"В субботу и воскресенье всегда идет снижение зафиксированных случаев. Что касается объективного показателя — это госпитализации больных с тяжелой и средней формой, их количество неизменно высокое, и идет тенденция к росту, а не к снижению. Поэтому говорить об улучшении ситуации сегодня нельзя, ситуация сложная по всей стране, и введение ограничительных мер необходимо", — пояснил Рубан.

Он считает, что действовавший ранее карантин выходного дня не стал эффективным при стремительном росте заболеваемости и заявил о необходимости новых карантинных ограничений.

"Но то, что сейчас обсуждается, это не локдаун, а пассивные ограничительные меры. Локдаун у нас был только весной, в марте, апреле и мае. Сегодня мы говорим об усиленных ограничительных мерах, которые уместны, целесообразны и приведут к снижению заболеваемости", — сказал начальник ГУ ГППС в Киеве.

Читайте такжеСтепанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине измениласьТакже эксперт объяснил, есть ли смысл откладывать введение жесткого карантина на январь, как планируют в Минздраве.

"Нужно учитывать естественный прирост заболеваемости и фиксацию острых респираторных инфекций. Если посмотреть динамику заболеваемости, то в ноябре идет рост, в декабре идет снижение с выпадением минимальных показателей на конец декабря, первую-вторую неделю января. Подъем заболеваемости ОРВИ, к которым относится и коронавирус, будет подниматься в конце января и феврале. Поэтому целесообразно вводить ограничения и в январе, и в феврале", — добавил Рубан.

Коронавирус в Украине: