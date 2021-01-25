"Это фантазии": Степанов прояснил ситуацию с "ковид-паспортами"

Максим Степанов / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов не исключает возможности введения в Украине свидетельств о вакцинации от коронавируса.

При этом глава Минздрава подчеркнул, что в этом вопросе нужна "серьезная и тонкая дискуссия". Об этом Степанов заявил в эфире канала Украина 24.

"По поводу иммунных паспортов – это очень серьезная и очень тонкая дискуссия. В мире существует международное свидетельство о вакцинации. Они использовались, например, при вакцинации от желтой лихорадки… Я не исключаю, что что-то подобное может быть. Но, опять же, – для чего и каким способом это будет использоваться", - отметил министр.

Степанов пояснил, что есть категория граждан, которых вакцинировать нельзя по медицинским показателям, так как могут быть аллергические реакции.

"Это просто может иметь серьезные последствия для человека, включая смерть. Что делать с этим человеком? Наверное, могут быть какие-то ограничения", - уточнил глава Минздрава.

"Это сейчас фантазии: когда ты приехал в какую-то страну и можешь не проходить самоизоляцию, не сдавать тест, а если у тебя этого нет (иммунного паспорта, — ред.), то должен проходить", - резюмировал Степанов.

Читайте такжеВрач объяснила, кому из украинцев прививка от COVID-19 противопоказана

Вакцинация в Украине - последние новости: