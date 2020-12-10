Это неконституционно: в Слуге народа взбунтовались против локдауна

Александр Качура прокомментировал введение локдауна / УНИАН

Решение об ужесточении карантина в Украине в январе 2021 года вызывает недоверие, заявил народный депутат из фракции Слуга народа Александр Качура.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, вопрос в процедуре введения локдауна.

"Карантин необходим, однозначно, но вопрос в том, как его вводить. Мы ввели его неконституционным способом", - считает нардеп.

Он напомнил, что согласно Конституции, СНБО должен обратиться к президенту, а президент обращается к парламенту - вводится режим чрезвычайного положения.

"Сейчас этого не происходит. Мы снова вводим карантин неправильным путем", - отметил нардеп.

Он не исключил, что локдаун вызовет новую волну сопротивления на местах.

"Я думаю, что будет снова бунт мэров, руководители местных советов, скажут: мы не будем выполнять ограничительные меры", - добавил Качура.

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Локдаун в Украине: