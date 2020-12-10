Это неконституционно: в Слуге народа взбунтовались против локдауна

В Украине вводят карантин неправильным путем, уверен Александр Качура.
Решение об ужесточении карантина в Украине в январе 2021 года вызывает недоверие, заявил народный депутат из фракции Слуга народа Александр Качура.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, вопрос в процедуре введения локдауна.
"Карантин необходим, однозначно, но вопрос в том, как его вводить. Мы ввели его неконституционным способом", - считает нардеп.
Он напомнил, что согласно Конституции, СНБО должен обратиться к президенту, а президент обращается к парламенту - вводится режим чрезвычайного положения.
"Сейчас этого не происходит. Мы снова вводим карантин неправильным путем", - отметил нардеп.
Он не исключил, что локдаун вызовет новую волну сопротивления на местах.
"Я думаю, что будет снова бунт мэров, руководители местных советов, скажут: мы не будем выполнять ограничительные меры", - добавил Качура.
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Локдаун в Украине:
- Кабинет министров принял решение о введении карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
- Карантин будет длиться с 00:00 8 января до 00:00 25 января.
- Предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров);
- развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы);
- учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
- Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
- Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.
- Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.
- Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.