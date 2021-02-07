УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

"Это нереально": экс-министр распекла планы властей по вакцинации от COVID-19

7 февраля 2021, 19:41
Прослушать новость
Остановить

В Украине до конца года необходимо провакцинировать 14 млн человек, подчеркнула Зоряна Скалецкая.

вакцина, коронавирус
Зоряна Скалецкая оценила ситуацию с вакцинацией от COVID-19 / Reuters

Бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прокомментировала вопрос вакцинации от коронавируса в Украине.

Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, даже в случае закупки необходимого количества вакцин, до конца года необходимо провакцинировать 14 млн украинцев.

"Вопрос в том, чтобы провакцинировать 14 млн людей, нам нужно по 1 млн, а иногда по 1,5-2 млн человек вакцинировать в месяц. Это нереально", - считает экс-глава Минздрава.

По ее мнению, Украина не располагает достоточными возможностями для массовой вакцинации. Она также оценила возможности отечественной системы охраны здоровья.

"Мы говорим, что реалистично на самом деле говорить, что если у нас будет средний показатель 500 тыс. населения вакцинировано в месяц в среднем — это будет очень хороший темп вакцинации. Если до конца года у нас будет 5-7 млн ​​вакцинированных, то это очень хороший показатель", — добавила Скалецкая.

Читайте такжеЗеленский готов колоть себе вакцину от COVID-19 - Минздрав

Вакцина от коронавируса для Украины:

  • В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
  • 22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.
  • 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.
  • По результатам исследований в Индонезии препарат Sinovac показал эффективность в 65,3%.
  • По данным Национального агентства по надзору за здоровьем в Бразилии китайская вакцина CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.
Зоряна Скалецкая коронавирус в Украине вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «"Это нереально": экс-министр распекла планы властей по вакцинации от COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Черная смерть": человечество предупредили о новой более опасной пандемии"Черная смерть": человечество предупредили о новой более опасной пандемии "Красный" уровень опасности: Степанов анонсировал новые карантинные ограничения"Красный" уровень опасности: Степанов анонсировал новые карантинные ограничения Карантин в Украине продлят: названы новые срокиКарантин в Украине продлят: названы новые сроки Загадка происхождение COVID-19: ВОЗ получила важные улики из УханяЗагадка происхождение COVID-19: ВОЗ получила важные улики из Уханя Украину ждут еще несколько волн COVID-19: инфекционист назвал новую мишеньУкраину ждут еще несколько волн COVID-19: инфекционист назвал новую мишень
Следующий материал

Последние новости

21:00
У Кравчука раскрыли провал планов России по капитуляции Зеленского на Донбассе
20:24
Разумков рассказал, кого украинцы винят в повышении тарифов на коммуналку Видео
20:17
В Европе осудили режим Лукашенко и призвали к новым выборам президента Беларуси Видео
20:14
Гороскоп на 8 февраля для всех: кого атакуют критические ситуации, а кто будет счастливчиком Видео
19:44
Женские прически в стиле гранж "пошли войной" на моду 2021: фото Фото
Реклама
19:41
"Это нереально": экс-министр распекла планы властей по вакцинации от COVID-19 Видео
19:31
Релиз ремейка Prince of Persia: The Sands of Time перенесён во второй раз Видео
19:16
Как живут преступники: в Сети появились фото VIP-камеры Лукьяновского СИЗО Фото Видео
19:05
Байден ударил по Кремлю и показал, что вместо Путина намерен сотрудничать с Навальным – журналист Видео
18:56
В Британии раскрыли неожиданные подробности о любовнице Путина Видео
18:35
Blizzard объявила, что Overwatch 2 и Diablo IV не выйдут в 2021-м Видео
18:22
Вкусный булгур с мясом: самый простой рецепт Видео
18:15
"Вышвырнуть" РФ с Донбасса: Кравчук потребовал жесткого ответа на вражеский огонь Видео
17:55
Шмыгаль рассказал, когда Украина победит коронавирус Видео
17:35
Стали известны новые подробности о шестой части Battlefield Видео
17:34
В МИД раскрыли угрозы России в адрес стран, которые поддержали возвращение Крыма в Украину Видео
17:33
Арктический холод: украинцев предупредили о морозах до -25 градусов Видео
17:04
Стало известно о возможной приостановке импичмента Трампа Видео
16:58
Вода для захваченного Крыма: Кулеба рассказал о жесткой позиции Киева
16:27
Загадка происхождение COVID-19: ВОЗ получила важные улики из Уханя Видео
Реклама
16:24
Epic Games планирует усилить политику эксклюзивов для Epic Games Store
16:23
Украину атакует новый циклон: в первые дни новой недели украинцев ждет "армагеддон" Видео
16:22
Снегопады и метели: украинцев предупредили об опасности и ограничении транспорта Видео
15:50
Мощный взрыв в Черновцах: названа причина ЧП в торговом центре
15:23
Дефицит новых консолей в Украине может растянуться: названы даты
15:23
СБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с Медведчуком Видео
15:06
Украинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2 Видео
15:06
СМИ узнали о планах по отставке Шмыгаля и назвали кандидатов на пост премьера Видео
14:56
Новый компромат на Киву: стало известно, за что нардеп обматерил журналистов в Раде Видео
14:28
В МВД подтвердили дерзкое ограбление квартиры известного продюсера
14:25
В Instagram появилась возможность восстановления удалённого контента
14:21
Смена газопоставщика без очереди и справок: что меняется для получателей льгот и субсидий Видео
14:14
В МИД рассказали, когда Украина получит нового посла в США
13:38
В Кабмине ФРГ объяснили, почему Берлин не может отказаться от Северного потока-2 Видео
13:37
Кулеба предупредил об угрозе поглощения Беларуси Россией Видео
13:14
iPhone 12 mini рискует стать самым недолговечным Айфоном в истории
13:06
В моду на весну-лето вернулись впечатляющие куртки в стиле 50-х: фото Фото
12:31
Вынесли сейф весом в 100 кг: в Киеве обокрали квартиру руководителя телеканалов Медведчука – СМИ Видео
12:21
Mafia, XCOM, Bioshock – компания 2K Games запустила распродажу своих игр в Steam
12:09
"Черная смерть": человечество предупредили о новой более опасной пандемии Видео
Реклама
12:00
Гороскоп на 7 февраля для всех: убыточная замануха и покровительство мощных сил Видео
11:50
Как будет развиваться эпидемия COVID-19 в Украине: врач раскрыл два сценария Видео
11:34
Почему в России затихли митинги в поддержку Навального мнение
10:51
В Черновцах прогремел взрыв в торговом центре
10:40
А то Путин нападет: как в ОПЗЖ завели старую волынку мнение
10:39
В Индии сошел ледник: стихия снесла все, 150 человек пропали без вести Видео
10:26
Вакцина AstraZeneca, которую ждет Украина, не защищает от африканского штамма коронавируса Видео
10:15
Отвлекали от смартфона: в Москве школьнику в театре лазером выжгли сетчатку глаза
09:30
Отключение 112 Украина, NewsOne, ZIK: эксперт объяснил, что не так с решением СНБО Видео
09:29
Кулеба объяснил позицию США в отношении российского газопровода Северный поток-2 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять