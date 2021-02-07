"Это нереально": экс-министр распекла планы властей по вакцинации от COVID-19

В Украине до конца года необходимо провакцинировать 14 млн человек, подчеркнула Зоряна Скалецкая.
Бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прокомментировала вопрос вакцинации от коронавируса в Украине.
Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, даже в случае закупки необходимого количества вакцин, до конца года необходимо провакцинировать 14 млн украинцев.
"Вопрос в том, чтобы провакцинировать 14 млн людей, нам нужно по 1 млн, а иногда по 1,5-2 млн человек вакцинировать в месяц. Это нереально", - считает экс-глава Минздрава.
По ее мнению, Украина не располагает достоточными возможностями для массовой вакцинации. Она также оценила возможности отечественной системы охраны здоровья.
"Мы говорим, что реалистично на самом деле говорить, что если у нас будет средний показатель 500 тыс. населения вакцинировано в месяц в среднем — это будет очень хороший темп вакцинации. Если до конца года у нас будет 5-7 млн вакцинированных, то это очень хороший показатель", — добавила Скалецкая.
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Вакцина от коронавируса для Украины:
- В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
- 22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.
- По результатам исследований в Индонезии препарат Sinovac показал эффективность в 65,3%.
- По данным Национального агентства по надзору за здоровьем в Бразилии китайская вакцина CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.