"Это нереально": экс-министр распекла планы властей по вакцинации от COVID-19

Зоряна Скалецкая оценила ситуацию с вакцинацией от COVID-19 / Reuters

Бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прокомментировала вопрос вакцинации от коронавируса в Украине.

Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, даже в случае закупки необходимого количества вакцин, до конца года необходимо провакцинировать 14 млн украинцев.

"Вопрос в том, чтобы провакцинировать 14 млн людей, нам нужно по 1 млн, а иногда по 1,5-2 млн человек вакцинировать в месяц. Это нереально", - считает экс-глава Минздрава.

По ее мнению, Украина не располагает достоточными возможностями для массовой вакцинации. Она также оценила возможности отечественной системы охраны здоровья.

"Мы говорим, что реалистично на самом деле говорить, что если у нас будет средний показатель 500 тыс. населения вакцинировано в месяц в среднем — это будет очень хороший темп вакцинации. Если до конца года у нас будет 5-7 млн ​​вакцинированных, то это очень хороший показатель", — добавила Скалецкая.

Читайте такжеЗеленский готов колоть себе вакцину от COVID-19 - Минздрав

Вакцина от коронавируса для Украины: