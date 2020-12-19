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"Это унижение": врач предупредила о ключевой проблеме во время пандемии

19 декабря 2020, 09:33
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Многие врачи вынуждены искать дополнительный заработок, подчеркнула Ольга Голубовская.

коронавирус
Ольга Голубовская рассказала о проблеме с медиками / Фото Reuters

Врач-инфекционист Ольга Голубовская прокомментировала решение о выплатах медикам из-за COVID-19 и повышении на 30% минимальной зарплаты в 2021 году.

Как подчеркнула она в эфире Свободы слова, это не решает проблему системно и напомнила, что выплаты будут во многом зависеть от местных властей и руководителей медицинских учреждений.

"Тоже там есть проблемы. Везде надо разбираться. Сейчас получают, но мы прекрасно понимаем, что проблема системно не решена. И честно говоря, в бюджете на следующий год - это тоже очень спорный вопрос, на 30% вы знаете, повышается минимальная зарплата. А докторам, если учитывать инфляцию 7%, ту, что заложена, то докторам повысится, может быть, на 9%. Это совсем другие цифры, и это не те все равно деньги", - пояснила медик.

Читайте также"​Врачи уже падают": Голубовская откровенно рассказала о ситуации с COVID-19Она добавила, что подавляющее большинство врачей живут на одну зарплату и зачастую вынуждены искать дополнительный заработок.

"Вы понимаете, что они реально живут на зарплату. Они живут на одну зарплату. И когда врач... Вы знаете, меня несколько лет назад поразил сюжет, когда врача избили невропатолога. Почему? Потому что он подрабатывал охранником. Понимаете, он может пойти на 25-ю работу врачебную, но он там будет меньше получать, чем охранник. Понимаете? Будет сидеть ничего не делать просто. Это унижение вообще специальности", - добавила Голубовская.

Повышение зарплат медикам:

  • Ранее председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил, что в государственном бюджете Украины на 2021 будет создан специальный фонд, средства которого будут направлены на финансирование вакцинации от COVID-19 и повышение зарплат медикам.
  • Разумков пояснил, что в госбюджете-2021 средства на борьбу с коронавирусом заложены отдельно по министерствам.
  • По его словам, туда будут направляться средства, скорее всего, по результатам первого квартала. Они будут идти на вакцинацию, поддержку медиков, в том числе увеличение заработных плат.
  • По его словам, специальный фонд в следующем году будет иметь меньше средств, чем "ковидний" в 2020 году, но он будет направлен исключительно на мероприятия по противодействию COVID-19.
Ольга Голубовская коронавирус в Украине COVID-19 коронавирус новости
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