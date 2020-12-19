"Это унижение": врач предупредила о ключевой проблеме во время пандемии

Ольга Голубовская рассказала о проблеме с медиками / Фото Reuters

Врач-инфекционист Ольга Голубовская прокомментировала решение о выплатах медикам из-за COVID-19 и повышении на 30% минимальной зарплаты в 2021 году.

Как подчеркнула она в эфире Свободы слова, это не решает проблему системно и напомнила, что выплаты будут во многом зависеть от местных властей и руководителей медицинских учреждений.

"Тоже там есть проблемы. Везде надо разбираться. Сейчас получают, но мы прекрасно понимаем, что проблема системно не решена. И честно говоря, в бюджете на следующий год - это тоже очень спорный вопрос, на 30% вы знаете, повышается минимальная зарплата. А докторам, если учитывать инфляцию 7%, ту, что заложена, то докторам повысится, может быть, на 9%. Это совсем другие цифры, и это не те все равно деньги", - пояснила медик.

Читайте также"​Врачи уже падают": Голубовская откровенно рассказала о ситуации с COVID-19Она добавила, что подавляющее большинство врачей живут на одну зарплату и зачастую вынуждены искать дополнительный заработок.

"Вы понимаете, что они реально живут на зарплату. Они живут на одну зарплату. И когда врач... Вы знаете, меня несколько лет назад поразил сюжет, когда врача избили невропатолога. Почему? Потому что он подрабатывал охранником. Понимаете, он может пойти на 25-ю работу врачебную, но он там будет меньше получать, чем охранник. Понимаете? Будет сидеть ничего не делать просто. Это унижение вообще специальности", - добавила Голубовская.

Повышение зарплат медикам: