Еврокомиссия приняла важное решение по вакцинации детей

Еврокомиссия приняла важное решение о вакцинации детей / Getty Images

Европейская комиссия одобрила использование вакцины Pfizer для вакцинации детей в возрасте 12-15 лет от COVID-19 - теперь страны ЕС могут расширить свои прививочные кампании, сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в Twitter.

"Сегодня Еврокомиссия приняла решение одобрить использование вакцины BioNTech/Pfizer от COVID-19 для детей 12-15 лет. Теперь страны-участницы могут принять решение расширить свою вакцинацию среди молодежи", - отметила она.

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