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Еврокомиссия приняла важное решение по вакцинации детей

31 мая 2021, 19:11

С сегодняшнего дня Еврокомиссия одобрила использование одной из вакцин для детей в возрасте 12-15 лет.

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Еврокомиссия приняла важное решение о вакцинации детей / Getty Images

Европейская комиссия одобрила использование вакцины Pfizer для вакцинации детей в возрасте 12-15 лет от COVID-19 - теперь страны ЕС могут расширить свои прививочные кампании, сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в Twitter.

"Сегодня Еврокомиссия приняла решение одобрить использование вакцины BioNTech/Pfizer от COVID-19 для детей 12-15 лет. Теперь страны-участницы могут принять решение расширить свою вакцинацию среди молодежи", - отметила она.

Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред

  • 30 мая в Одессе открыли центр вакцинации от COVID-19. Тут будут вакцинировать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации в приложении Дия или через контакт-центр Минздрава. Центр работает на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия".
  • В столице на базе Международного выставочного центра в выходные дни начал работать большой Центр вакцинации от COVID-19. А во Львове вакцинальный центр открывают на стадионе, который построили к Евро-2012.
  • Минздрав договорился о покупке 1,9 млн доз китайского препарата CoronaVac. В конце марта в нашу страну прибыла первая партия вакцины – 215 тысяч доз. В конце апреля Украина получила еще 500 тысяч доз препарата CoronaVac.
  • По данным Минздрава, вакцинировано от коронавируса в Украине по состоянию на 30 мая 2021 года уже 1 015 978 человек.

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