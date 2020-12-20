Европа наглухо закрывается от Великобритании из-за новой мутации коронавируса

В Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса / Reuters

20 декабря Великобритания ввела четвертый (наивысший) уровень карантинных ограничений на востоке и юго-востоке страны, в том числе и в Лондоне. Это связано с мутацией коронавируса — медики считают новый штамм вируса на 70% более заразным.

Как сообщает BBC News, районы четвертого уровня ограничений запрещены к посещению, выезжать из них также запрещено. Местным жителям нельзя выходить из дома без крайней необходимости, встречаться не живущим вместе людям можно только на улицах.

Закрываются все магазины, кроме аптек и продовольственных. Аналогичные ограничения с 20 декабря принял Уэльс, Шотландия примет из 26 декабря. Также в период рождественских праздников въезд и выезд из Шотландии будет закрыт.

Премьер Британии Борис Джонсон на своей странице в Twitter сообщил, что пока нет никаких данных о том, что новая мутация вируса вызывает более тяжелое течение заболевания или отличается высокой смертностью. По его словам, новый штамм вируса может быть на 70% более заразен.

Отметим, Великобритания находится на шестом месте в мире по числу случаев заражения – в стране коронавирус выявили у 2 миллионов человек. Число жертв COVID-19 превысило 67 тысяч.

На информацию о новом штамме вируса уже отреагировали в ВОЗ. Там отметили, что контактируют с властями Великобритании и будут делиться данными о новом вирусе по мере их поступления.

Отметим, в других странах уже приняли меры из-за опасной мутации коронавируса в Великобритании.

Реакция Нидерландов

Нидерланды с 20 декабря прекратили авиасообщение с Великобританией из-за нового, более заразного штамма коронавируса,

Как сообщает The Guardian, в начале декабря тот же самый новый штамм коронавируса выявили в Нидерландах — власти этой страны полагают, что инфекцию ввезли из Великобритании. Поэтому Национальный институт здравоохранения рекомендовал ограничить рейсы из Великобритании. Запрет будет действовать до 1 января 2021 года.

Сейчас в Нидерландах также действует режим всеобщей изоляции, он будет длиться как минимум до середины января.

Реакция Бельгии

Кроме того, на ситуацию с мутацией коронавируса в Великобритании отреагировала Бельгия – власти страны решили запретить рейсы из Великобритании, сообщает The Journal со ссылкой на бельгийского премьера Александра Де Кроо.

Власти также будут контролировать соблюдение всеми прибывшими из Великобритании строгих карантинных мер.

Кроме того, на время остановлены рейсы международных поездов Eurostar — они курсируют между Великобританией и континентальной Европой.

Реакция Германии

Немецкие вирусологи пока не обнаружили новую мутацию коронавируса на территории Германии, однако в целях безопасности своих граждан планируют перестать принимать рейсы из Британии и ЮАР в ближайшее время.

Реакция других стран

Италия также приостановит авиасообщение с Великобританией из-за мутации коронавируса. Аналогичную меру обсуждают и во Франции.

Также собирается остановить авиасообщение с Великобританией Израиль.

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