Европейский регулятор принял окончательное решение по AstraZeneca

В ЕС одобрили применение AstraZeneca / Reuters

Европейское агентство по контролю медикаментов (EMA) одобрило дальнейшую вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Регулятор не обнаружил возможность увеличения риска тромбоза от применения вакцины, было сказано во время брифинга EMA в четверг, 18 марта.

Глава агентства Эмер Кук подтвердила, что вакцина является эффективной и безопасной, а польза от нее существенно перевешивает возможные риски.

В EMA заявили, что вакцина AstraZeneca не приводит к увеличению риска проблем со свертыванием крови и образования тромбов. В то же время, в агентстве не исключили, что между случаями тромбоза и применением вакцины есть связи и изучение этой ситуации продолжится.

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