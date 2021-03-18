Европейский регулятор принял окончательное решение по AstraZeneca

В Европейском агентстве рассказали, приводит ли препарат от коронавируса к образованию тромбов и стоит ли ним прививать граждан по время пандемии.
Европейское агентство по контролю медикаментов (EMA) одобрило дальнейшую вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Регулятор не обнаружил возможность увеличения риска тромбоза от применения вакцины, было сказано во время брифинга EMA в четверг, 18 марта.
Глава агентства Эмер Кук подтвердила, что вакцина является эффективной и безопасной, а польза от нее существенно перевешивает возможные риски.
В EMA заявили, что вакцина AstraZeneca не приводит к увеличению риска проблем со свертыванием крови и образования тромбов. В то же время, в агентстве не исключили, что между случаями тромбоза и применением вакцины есть связи и изучение этой ситуации продолжится.
Вакцина от коронавируса AstraZeneca – о чем ранее сообщал Главред:
- В Южной Корее обнародовали результаты расследования смерти 8 человек. Летальный исход последовал спустя некоторое время после вакцинации препаратом AstraZeneca. Связи между причиной смерти и вакцинацией врачи не нашли.
- Австрия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после смерти женщины от нарушений свертываемости крови. Государство не готово утверждать, что на смертельный исход повлияла вакцинация.
- Ирландия приостановила использование вакцины AstraZeneca после того, как стало известно о тромбах у людей в Норвегии, получивших препарат.
- От использования вакцины AstraZeneca из европейских стран уже отказались Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Кипр, Дания, Норвегия, Исландия, Болгария, Германия, Франция, Испания.
Автор: Екатерина Трохимчук