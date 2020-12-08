Где в Украине чаще всего заражаются коронавирусом​: врач назвал места

Где чаще всего заражаются коронавирусом в Украине / Reuters

Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий рассказал, что самый большой риск заражения COVID-19 – это места массового скопления людей.

Жиравецкий также назвал места, где люди чаще всего заражаются коронавирусом и отметил, что некоторые мероприятия в Украине стоило бы запретить полностью.

"Я и от врачей слышу, и от людей, очень много могут инфицироваться даже в транспорте. Вы понимаете, как врачи едут, например, на работу. Что они, может, пешком идут? Явно, что нет. Все ли имеют автомобили? Нет. Как добираются на работу медсестры и санитарки? Наверное, не на собственных автомобилях. Соответственно, они заходят в общественный транспорт и имеют там шанс заразиться чаще. Но, конечно, это такая вынужденная вещь, которую просто так не изменить. А вот, что государство могло бы обеспечить раньше — это остановка концертов, футбол, больших свадеб (хотя бы ограничить количество гостей)", - рассказал медик в интервью ТСН.

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Он добавил, что в период пандемии праздновать что-либо стоит только в кругу близкой семьи и даже на торжественные мероприятия стоит собирать не более 10 человек.

"Мы же не против, чтобы были свадьбы, но, чтобы празднований ни делали более чем на 10 человек. Собираются только одни близкие родственники — нет вопросов. А у нас происходит празднование на 100 человек, затем 50 из них заболели, 20 — попали в больницу. А если таких свадеб 3-4, то на вторую неделю мы имеем более 50 больных в больнице", - объяснил Жиравецкий.

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