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Где в Украине ждать первую вакцину от COVID-19: в Минздраве прояснили ситуацию

26 декабря 2020, 20:27
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Переговоры о поставках вакцины проведут дистрибьюторы, пояснила Ирина Колесникова.

вакцина
Куда поступят первые вакцины от коронавируса / Reuters

В Украине следить за поставками вакцин от коронавируса будет экспертный центр Минздрава и Государственная служба лекарственных средств.

Как рассказала в эфире телеканала Украина 24 эксперт группы экспертов Минздрава, заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца Ирина Колесникова, вакцина против COVID-19 не появится в частных клиниках раньше, чем в государственных.

"Я не верю в то, что у частников это может появиться раньше, чем у государства. Потому что для любого производителя даже количество в тысячу доз, которое может заказать частная клиника, - для них это ничто, им это неинтересно" – пояснила она.

Эксперт обратила внимание на то, что переговоры о поставках вакцины будут вести дистрибьюторы.

"И препарат - хоть для частной, хоть для государственной клиники - будет лететь одним самолетом, и он попадет на один и тот же таможенный склад. И условия хранения будут абсолютно одинаковы. Далее судьба препарата на совести дистрибьютора и на совести того предпринимателя, который осуществляет хозяйственную деятельность по медицинской практике, который будет получать от дистрибьютора эту вакцину. Но это не будет раньше, чем это будет в государстве", - добавила Колесникова.

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Напомним, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения.

В то же время по данным The Economist Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.

Вакцина от коронавируса для Украины:

  • 15 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.
  • Ранее Степанов сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы.
  • Первоначально будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.
  • В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.
  • 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
  • Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.
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