Генетик назвал возможный тихий вред коронавируса

COVID-19 может тихо вредить каким-то тканям организма, полагает генетик / Reuters

Генетик Александр Коляда считает, что, возможно, коронавирус COVID-19 незаметно вредит каким-то тканям организма.

Вирус очень активно размножается в тканях половой системы, в печени и в кишечнике, и может случиться так, что он незаметно наносит ущерб другим тканям, рассказал эксперт в интервью изданию Буквы.

По словам собеседника, вред от коронавируса может сочетаться с последствиями самоизоляции.

"…Действительно существует его влияние на психическое здоровье, риск депрессии, тревожных расстройств, специалисты их фиксируют. Но это все наслаивается: если человека вырвать из социума и закрыть на месяц в квартире, это тоже может вызвать депрессию…", – отметил эксперт.