Генетик назвал возможный тихий вред коронавируса

Человеку может вредить не только COVID-19, а и самоизоляция, отметил эксперт.
Генетик Александр Коляда считает, что, возможно, коронавирус COVID-19 незаметно вредит каким-то тканям организма.
Вирус очень активно размножается в тканях половой системы, в печени и в кишечнике, и может случиться так, что он незаметно наносит ущерб другим тканям, рассказал эксперт в интервью изданию Буквы.
По словам собеседника, вред от коронавируса может сочетаться с последствиями самоизоляции.
"…Действительно существует его влияние на психическое здоровье, риск депрессии, тревожных расстройств, специалисты их фиксируют. Но это все наслаивается: если человека вырвать из социума и закрыть на месяц в квартире, это тоже может вызвать депрессию…", – отметил эксперт.
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Автор: Екатерина Присяжнюк