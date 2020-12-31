УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Генетик назвал возможный тихий вред коронавируса

31 декабря 2020, 07:26
Прослушать новость
Остановить

Человеку может вредить не только COVID-19, а и самоизоляция, отметил эксперт.

Генетик полагает, что COVID-19 может тихо вредить каким-то тканям организма – Вред от коронавируса
COVID-19 может тихо вредить каким-то тканям организма, полагает генетик / Reuters

Генетик Александр Коляда считает, что, возможно, коронавирус COVID-19 незаметно вредит каким-то тканям организма.

Вирус очень активно размножается в тканях половой системы, в печени и в кишечнике, и может случиться так, что он незаметно наносит ущерб другим тканям, рассказал эксперт в интервью изданию Буквы.

По словам собеседника, вред от коронавируса может сочетаться с последствиями самоизоляции.

"…Действительно существует его влияние на психическое здоровье, риск депрессии, тревожных расстройств, специалисты их фиксируют. Но это все наслаивается: если человека вырвать из социума и закрыть на месяц в квартире, это тоже может вызвать депрессию…", – отметил эксперт.

  • Ранее врач Евгений Дубровский поделился, что сам по себе коронавирус очень слабый.
  • Медик отмечал, что COVID-19 не способен повредить легкие человека, но при некоторых обстоятельствах легочную ткань повреждает иммунная система.

коронавирус новости Александр Коляда
Сейчас вы просматриваете новость «Генетик назвал возможный тихий вред коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Инфекционист рассказал о паспортах вакцинации от COVID-19Инфекционист рассказал о паспортах вакцинации от COVID-19 Врач "сбила" эйфорию из-за вакцинации от COVID-19 и указала на серьезную проблему УкраиныВрач "сбила" эйфорию из-за вакцинации от COVID-19 и указала на серьезную проблему Украины В Израиле после прививки от коронавируса умер мужчинаВ Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина Отступление COVID-19 в Украине: в Минздраве спрогнозировали возвращение к нормальной жизниОтступление COVID-19 в Украине: в Минздраве спрогнозировали возвращение к нормальной жизни Академик объяснил, кто не болеет коронавирусомАкадемик объяснил, кто не болеет коронавирусом
Следующий материал

Последние новости

08:33
Главный провал Зеленского в 2020 году
08:30
Жванецкий, Патон, Джигарханян и Пьер Карден - кто умер в 2020 году
08:25
Гороскоп на 31 декабря для всех: любовный улов, сюрпризы и жизненные реформы Видео
08:20
Коронавирус в Украине 31 декабря: перед Новым годом нашли еще почти 10 тыс. больных
08:09
Когда понадобится прививка от коронавируса: генетик раскрыл важный факт Видео
Реклама
07:59
Риск стать лежачим больным: врач предупредил об опасности легкой формы COVID-19 Видео
07:29
Аномально тепло: синоптик дал прогноз погоды до конца зимы в Украине Видео
07:26
Генетик назвал возможный тихий вред коронавируса Видео
07:15
"Титьки красивые": Наталья Рудова показала провокационное фото
06:56
Скандалом с КСУ Зеленский подкладывает свинью всем украинцам мнение
06:44
Тихановский объяснил, почему белорусы не смогли свергнуть Лукашенко Видео
06:33
"Я устал, я ухожу": эксперт оценил вероятность отставки Зеленского Видео
06:02
Гороскоп 2021: астролог дала подробный прогноз для всех знаков Зодиака Видео
05:37
Гороскоп на 1 января для всех: наслаждения и решающий день для отношений Видео
05:34
Проблемы начнутся весной: эксперт спрогнозировал мрачное будущее для Зеленского Видео
05:01
Календарь стрижек на январь 2021: когда делать стрижки для привлечения денег и удачи Видео
04:25
Праздничный вкусный салат Невеста: самые простые рецепты Видео
04:04
Экс-Серебро топлес снялась в вызывающей фотосессии
03:28
Стало известно о возможности КСУ обжаловать решение Зеленского по Тупицкому Видео
02:15
"Счастливая" гипоксемия: ученые объяснили загадочный и опасный симптом коронавируса Видео
Реклама
01:46
Опубликован первый геймплейный трейлер отечественного долгостроя S.T.A.L.K.E.R. 2 Видео
01:02
Чеснок и лук помогают: в Минздраве рассказали, как защититься от коронавируса Видео
00:57
Возвращение Крыма и Донбасса в Украину: журналист рассказал, как США ударят по России Видео
00:32
​В России испытают вакцину Спутник V​ на детях и беременных Видео
00:19
Как привлечь деньги в Новый год 2021: самые простые способы Видео
00:13
В МИД назвали главную проблему безвиза с ЕС Видео
30 декабря, среда
23:48
Скандал с отстранением Тупицкого: стало известно, почему Зеленский не нарушил закон Видео
23:27
Автобус со сборной России рухнул с обрыва в озеро ​ Видео
23:24
Поклонская назвала "бредом сивой кобылы" заявление ООН по Крыму Видео
22:55
В ООН обвинили Трампа за нарушение международных обязательств​ Видео
22:51
В Крыму строго наказывают призывников на отказ служить в армии РФ Видео
22:30
Названа новая дата завершения строительства Северного потока-2 Видео
22:15
Как подключить Bluetooth наушники к компьютеру или ноутбуку: простая, но актуальная инструкция
22:11
Резкое похолодание и снегопад: когда в Украине испортится погода Видео
22:00
В поисках вдохновения: простой и модный новогодний макияж 2021 - фото Фото
21:57
Кравчук оценил вероятность начала войны Украины против России Видео
21:53
Президент запретил судам РФ ходить по рекам Украины
21:35
США одобрили кандидатуру Маркаровой на должность посла Украины Видео
21:15
Жена Джеджулы из больницы обвинила мужа в насилии
21:14
Китай засекретил исследования о происхождении COVID-19 - AP Видео
Реклама
21:14
​Получил прививку и умер: вакцина Pfizer попала в новый скандал Видео
21:09
В Минздраве раскрыли планы по получению вакцины от коронавируса AstraZeneca Видео
21:08
Аллергия на холод: причины, симптомы и факторы риска Видео
21:07
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
21:02
Красивенный салат мимоза: состав и новая версия Фото
20:54
Кашель может быть неожиданным симптомом опасного состояния Видео
20:46
Самые ожидаемые игры зимы-весны 2021 на ПК и консолях
20:25
В чем встречать 2021 год: астролог назвала идеальный вариант Видео
20:24
Джордж Мартин признался, что делает вместо написания романа Ветра Зимы
20:18
По Украине "гуляет" пять штаммов коронавируса​: в МОЗ предупредили украинцев Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять