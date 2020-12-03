Генетик объяснил, кому не понадобится вакцина от коронавируса

Людей, которым не нужна вакцина от COVID-19, немного, отметил эксперт.
Генетик Александр Коляда подтвердил, что людям, которые переболели коронавирусом COVID-19 и имеют антитела, не нужно будет вакцинироваться от заболевания.
Таких людей, которые переболели и имеют антитела, немного, рассказал эксперт в эфире программы Сніданок з 1+1.
Собеседник также объяснил, как работает вакцина от коронавируса, созданная западными компания Pfizer и BioNTech, а также препарат компании Moderna.
"…Вы вводите в организм некоторый маленький-маленький абсолютно безопасный, абсолютно безболезненный кусочек вируса. В данном случае у Pfizer и Moderna – это еще и кусочек от его кусочка, который кое как намекнет вашим клеткам о том, что в вашем организме вирус", – поделился генетик.
- Напомним, в марте была объявлена пандемия коронавируса, в ряде стран мира начали разрабатывать вакцину от заболевания.
- Первой в мире была зарегистрирована российская вакцина от COVID-19 Спутник V. Российскую вакцину не одобрили в ВОЗ, поскольку препарат не прошел все этапы испытаний.
- Потом о создании вакцины сообщили Pfizer и BioNTech, а также Moderna. По сведениям компаний, эффективность их вакцин превышает 90%.
- Вакцину Pfizer и BioNTech уже одобрила первая страна – Великобритания. В Британии вакцина от COVID-19 будет доступен уже на следующей неделе (7-13 декабря).
Автор: Екатерина Присяжнюк