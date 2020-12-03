Генетик объяснил, кому не понадобится вакцина от коронавируса

Вакцинироваться от коронавируса не придется тем, у кого есть антитела, поделился эксперт / Reuters

Генетик Александр Коляда подтвердил, что людям, которые переболели коронавирусом COVID-19 и имеют антитела, не нужно будет вакцинироваться от заболевания.

Таких людей, которые переболели и имеют антитела, немного, рассказал эксперт в эфире программы Сніданок з 1+1.

Собеседник также объяснил, как работает вакцина от коронавируса, созданная западными компания Pfizer и BioNTech, а также препарат компании Moderna.

"…Вы вводите в организм некоторый маленький-маленький абсолютно безопасный, абсолютно безболезненный кусочек вируса. В данном случае у Pfizer и Moderna – это еще и кусочек от его кусочка, который кое как намекнет вашим клеткам о том, что в вашем организме вирус", – поделился генетик.