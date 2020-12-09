Билл Гейтс спрогнозировал конец пандемии COVID-19

Для завершения пандемии коронавируса нужно справедливо распределять вакцины, полагает филантроп.
Американский предприниматель, филантроп, один из создателей Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал, что если в 2021 году сделать доступными как можно больше вакцин от коронавируса COVID-19, то конец пандемии возможен через год.
Если появится как много больше доступных вакцин, то к 2022 году пандемия закончится даже в развивающихся странах, рассказал бизнесмен во время конференции Singapore FinTech Festival, сообщает CNBC.
По его словам, нужно обеспечить справедливое распределение вакцины.
"Мы должны убедиться, что мы (распределяем вакцины – Ред.) справедливо, что не то, насколько вы богаты, определяет, получите ли вы доступ к этой вакцине", – заявил Гейтс.
Пандемия коронавируса и разработка вакцин
- Пандемия COVID-19 началась в марте, ряд стран мира ввели карантин, и началась разработка вакцин от вируса.
- Первые вакцины, которые прошли все стадии испытаний создали западные компании Pfizer-BioNTech, а также Moderna. По сведениям компаний, эффективность их препаратов превышает 90%.
- Вакцину Pfizer-BioNTech уже одобрила первая страна – Великобритания, там началась вакцинация.
Автор: Екатерина Присяжнюк