Билл Гейтс спрогнозировал конец пандемии COVID-19

При одном условии пандемия коронавируса может закончиться к 2022 году, считает Билл Гейтс / Скриншот

Американский предприниматель, филантроп, один из создателей Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал, что если в 2021 году сделать доступными как можно больше вакцин от коронавируса COVID-19, то конец пандемии возможен через год.

Если появится как много больше доступных вакцин, то к 2022 году пандемия закончится даже в развивающихся странах, рассказал бизнесмен во время конференции Singapore FinTech Festival, сообщает CNBC.

По его словам, нужно обеспечить справедливое распределение вакцины.

"Мы должны убедиться, что мы (распределяем вакцины – Ред.) справедливо, что не то, насколько вы богаты, определяет, получите ли вы доступ к этой вакцине", – заявил Гейтс.

Пандемия коронавируса и разработка вакцин