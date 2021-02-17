Глава Еврокомиссии не понимает, почему Россия "втюхивает" миру вакцину от COVID-19

Глава Еврокомиссии не понимает, почему Россия "втюхивает" миру Спутник V / Пресс-служба Минздрава России

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен удивлена, что Россия предлагает многим странам свою вакцину от коронавируса "Спутник V" в то время, когда в самой стране дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро.

"Мне интересно, почему Россия теоретически предлагает миллионы и миллионы доз в то время, когда у нее самой недостаточный прогресс в вакцинации собственного народа. Это также вопрос, на который нужно дать ответ", - отметила фон дер Ляйен на брифинге после заседания коллегии еврокомиссаров в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

В то же время фон дер Ляйен уточнила, что производители российской вакцины пока не подали заявку на получение разрешения для доступа на рынок.

"Если они сделают это, они должны подать полный перечень данных, пройти полную проверку, как и любая другая вакцина", - сказала она.

Также президент Еврокомиссии добавила, что у россиян нет производства в Европе, поэтому стоит ожидать проведения инспекции на месте производства в России.

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