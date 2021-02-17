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Глава Еврокомиссии не понимает, почему Россия "втюхивает" миру вакцину от COVID-19

17 февраля 2021, 17:55
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Урсула фон дер Ляйен уточнила, что производители российской вакцины пока не подали заявку на получение разрешения для доступа на рынок.

Вакцина
Глава Еврокомиссии не понимает, почему Россия "втюхивает" миру Спутник V / Пресс-служба Минздрава России

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен удивлена, что Россия предлагает многим странам свою вакцину от коронавируса "Спутник V" в то время, когда в самой стране дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро.

"Мне интересно, почему Россия теоретически предлагает миллионы и миллионы доз в то время, когда у нее самой недостаточный прогресс в вакцинации собственного народа. Это также вопрос, на который нужно дать ответ", - отметила фон дер Ляйен на брифинге после заседания коллегии еврокомиссаров в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

В то же время фон дер Ляйен уточнила, что производители российской вакцины пока не подали заявку на получение разрешения для доступа на рынок.

"Если они сделают это, они должны подать полный перечень данных, пройти полную проверку, как и любая другая вакцина", - сказала она.

Также президент Еврокомиссии добавила, что у россиян нет производства в Европе, поэтому стоит ожидать проведения инспекции на месте производства в России.

Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:

  • О регистрации вакцины "Спутник V" 11 августа 2020 года заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
  • Эффективность российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
  • Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.

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