Глава Еврокомиссии поставила жесткое условие AstraZeneca

Вакцина / Reuters

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca. Компания поставила только 30% от согласованного с ЕС количества препаратов от коронавируса.

"У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это послание AstraZeneca: вы сначала выполняете свой контракт с Европой, прежде чем начнете поставлять в другие страны", - сказала фон дер Ляйен в интервью Funkle Mediengruppe.

Глава Еврокомиссии еще 16 марта предупредила о возможности ввести ограничения на экспорт вакцины AstraZeneca. Через два дня фон дер Ляйен сообщила, что в адрес AstraZeneca направлено официальное письмо по поводу проблем с поставками антикоронавирусной вакцины.

Отметим, задержки с доставкой в AstraZeneca объясняют проблемой производства.

В конце февраля Reuters сообщил, что AstraZeneca во втором квартале 2021 года сможет поставить менее 90 млн доз вакцины в Европейский союз, в то время как по контракту она обязалась доставить в страны сообщества 180 млн доз.

"Мы хотим запустить структурированный процесс для урегулирования спорных вопросов. В договорах содержатся некоторые неясности, и это - лучший способ устранить их", - сказала она.

Добавим, глава Еврокомисси изменила тон по отношению к AstraZeneca на фоне скандала из-за сообщений о побочных эффектах в виде образования тромбов. По этой причине многие страны остановили использование препарата для вакцинации своих граждан.

В частности, 15 марта Минздрав Германии сообщил, что приостанавливает использование вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca для проверки сообщений о побочных эффектах.

Спустя несколько часов о таком же решении заявили во Франции, Италии, Испании, Словении, Португалии и на Кипре.

Ранее о полном или частичном прекращении использования этого препарата объявляли Нидерланды, Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Ирландия, Люксембург, а также не входящие в Евросоюз европейские страны — Норвегия и Исландия.

Кроме стран Европы от использования вакцины отказались Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд, Южная Африка.

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