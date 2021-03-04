Глава Минздрава назвал новые области, которые попадут в красную зону

Степанов рассказал о красных зонах карантина / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Закарпатская область является самой близкой к красной зоне карантина, поскольку там самый большой показатель по загруженности коек с кислородом.

Как рассказал Степанов в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1, сейчас есть три области в стране, которые отнесены к красному уровню эпидопасности.

Там действуют жесткие карантинные ограничения, которые были во время жесткого карантина в январе.

"Что у нас вызывает беспокойство, особенно по уровню госпитализации - это Винницкая область, Николаевская область, Львовская область, она там по другому показателю. В то же самое время по загруженности коек с кислородом наибольший показатель в Закарпатской области - 65%", - сказал Степанов.

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Министр отметил, что отправит туда кого-то из заместителей на инспекцию, поскольку "мы видим по динамике, что она (Закарпатская область - ред.) ближе всего, чтобы зайти в красный уровень эпидопасности".

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