Глава Минздрава назвал новые области, которые попадут в красную зону

Степанов объяснил, какая область ближе всего к попаданию в красную зону карантина.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Закарпатская область является самой близкой к красной зоне карантина, поскольку там самый большой показатель по загруженности коек с кислородом.
Как рассказал Степанов в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1, сейчас есть три области в стране, которые отнесены к красному уровню эпидопасности.
Там действуют жесткие карантинные ограничения, которые были во время жесткого карантина в январе.
"Что у нас вызывает беспокойство, особенно по уровню госпитализации - это Винницкая область, Николаевская область, Львовская область, она там по другому показателю. В то же самое время по загруженности коек с кислородом наибольший показатель в Закарпатской области - 65%", - сказал Степанов.
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Министр отметил, что отправит туда кого-то из заместителей на инспекцию, поскольку "мы видим по динамике, что она (Закарпатская область - ред.) ближе всего, чтобы зайти в красный уровень эпидопасности".
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.
- Кабинет Министров согласовал с доработкой в однодневный срок дополнительные карантинные ограничения для регионов "красной" зоны относительно пассажирских перевозок. Новые правила вступят в силу 3 марта.