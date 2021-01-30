Глава Минздрава рассказал, почему украинцы не хотят вакцинироваться от COVID-19

Украинцы будут вакцинироваться безопасной вакциной / Reuters

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что самая большая проблема, которая на сегодняшний день существует, это количество людей, которые готовы к бесплатной вакцинации от коронавируса.

По его словам, только 39% общего населения Украины заявили о готовности вакцинироваться.

"38% медицинских работников, работающих в больницах, оказывающих помощь больным COVID-19, экстренная медицинская помощь, включая водителей, мобильные бригады, которые вакцинируются и входят в первый этап", – отметил Степанов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Министр пояснил, что такие низкие цифры связаны с тем, что вопрос вакцинации все комментируют.

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"Я доктор по образованию и не позволяю комментировать эти вопросы. У нас существуют соответствующие эксперты. Я точно могу сказать, что мы будем вакцинироваться безопасной вакциной, которую допустят на рынок Украины", – сказал Степанов.

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