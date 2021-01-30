Глава Минздрава рассказал, почему украинцы не хотят вакцинироваться от COVID-19

Степанов объяснил причину, почему только 39% украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что самая большая проблема, которая на сегодняшний день существует, это количество людей, которые готовы к бесплатной вакцинации от коронавируса.
По его словам, только 39% общего населения Украины заявили о готовности вакцинироваться.
"38% медицинских работников, работающих в больницах, оказывающих помощь больным COVID-19, экстренная медицинская помощь, включая водителей, мобильные бригады, которые вакцинируются и входят в первый этап", – отметил Степанов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
Министр пояснил, что такие низкие цифры связаны с тем, что вопрос вакцинации все комментируют.
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"Я доктор по образованию и не позволяю комментировать эти вопросы. У нас существуют соответствующие эксперты. Я точно могу сказать, что мы будем вакцинироваться безопасной вакциной, которую допустят на рынок Украины", – сказал Степанов.
Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 29 января Рада дала старт вакцинации от COVID-19 в Украине. Нардепы одобрили законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине.
- Врачи объяснили, кому не стоит вакцинироваться препаратом AstraZeneca. Вирусологи установили возрастные ограничения для использования вакцины AstraZeneca.
- По состоянию на утро 29 января, в Украине выявили еще 5181 больного коронавирусом. Заболели за минувшие сутки 218 детей и 212 медработников.
- Глава государства Владимр Зеленский подписал важный закон, который дает возможность начать вакцинацию от коронавируса, а также разрешает регистрацию COVID-вакцин в экстренном режиме.