Глава Минздрава Степанов вылетел в Индию за вакцинами от COVID-19 для украинцев

Министр планирует провести переговоры с производителями относительно дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию на для проведения прямых переговоров с производителями о дополнительных объемах вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году.
"Киев-Дубай-Дели-Пуне. Через 17 часов буду в пункте назначения - Пуне. Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире - Serum Institute of India", – написал Степанов в Facebook.
Министр намерен заключить дополнительный контракт на поставки вакцин с Serum Institute of India.
"Главная задача - уже к контрактным 12 млн дозам, достичь прямых договоренностей по поставке дополнительных объемов вакцин в 2021-2022 году Oxford/AstraZeneca и NovaVax напрямую с производителем", - говорится в сообщении.
Отправку первой партии вакцин в Украину Степанов пообещал проконтролировать лично.
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Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:
- 10 февраля стало известно, что НАБУ расследует коррупцию при закупке COVID-вакцин. Обнародованная цена закупки одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, заявили в НАБУ.
- С понедельника, 15 февраля, в Украине должна была начаться кампания по вакцинации от коронавируса. Эту дату называли глава Минздрава Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко. Однако этого не произошло.
- 16 февраля Степанов заявил о попытке срыва прививочной кампании в Украине. В частности, глава Минздрава обвинил НАБУ в попытке срыва украинской программы вакцинации в интересах России. По его словам, "грязные" заявления НАБУ подрывают международный авторитет Украины. В результате производители вакцин от коронавируса уже неохотно идут на контакт с украинскими властями.
- В Государственном экспертном центре Минздрава заявили, что в начале этой недели были поданы документы для регистрации в Украине двух вакцин для профилактики COVID-19 производства индийской и бельгийской компаний. На данный момент ведомство обрабатывает три заявления на регистрацию вакцин против COVID-19.