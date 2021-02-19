Глава Минздрава Степанов вылетел в Индию за вакцинами от COVID-19 для украинцев

Степанов пообещал лично проконтролировать отправку первой партии вакцин/ Фото maksym.stepanov.official

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию на для проведения прямых переговоров с производителями о дополнительных объемах вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году.

"Киев-Дубай-Дели-Пуне. Через 17 часов буду в пункте назначения - Пуне. Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире - Serum Institute of India", – написал Степанов в Facebook.

Министр намерен заключить дополнительный контракт на поставки вакцин с Serum Institute of India.

"Главная задача - уже к контрактным 12 млн дозам, достичь прямых договоренностей по поставке дополнительных объемов вакцин в 2021-2022 году Oxford/AstraZeneca и NovaVax напрямую с производителем", - говорится в сообщении.

Отправку первой партии вакцин в Украину Степанов пообещал проконтролировать лично.

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