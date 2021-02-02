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Глава ВОЗ сделал обнадеживающее заявление о коронавирусе

2 февраля 2021, 08:17
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Во многих странах все еще растет число случаев заболевания, но на глобальном уровне новости обнадеживающие.

Тедрос Аданом Гебреисус
Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что коронавирусом можно управлять / Reuters

Уровень коронавирусной инфекции можно контролировать, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус. По его словам, количество новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.

"Это показывает, что этим вирусом можно управлять. И это показывает, что если мы продолжим применять те же проверенные меры общественного здравоохранения, мы сможем предотвратить инфекции и спасти жизни", - сказал Гебрейесус в ходе брифинга 1 февраля.

При этот он отметил, что во многих странах все еще растет число случаев заболевания, но на глобальном уровне новости обнадеживающие.

Он назвал важным, чтобы все продолжали принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и друг друга.

"Контроль над распространением вируса спасает жизни сейчас и спасает жизни позже, уменьшая вероятность появления новых вариантов. И это помогает обеспечить эффективность вакцин", - добавил глава ВОЗ.

Отметим, по состоянию на 2 февраля в мире официально зарегистрированы 103 409 400 случаев заражения коронавирусом. Число жертв COVID-19 – 2 237 970.

Заявления ВОЗ – о чем сообщалось ранее:

коронавирус ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус коронавирус новости
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