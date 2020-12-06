Глава ВОЗ заявил о возможном начале конца пандемии COVID-19

Глава ВОЗ прояснил ситуацию с коронавирусом в мире / Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Ґебреесус анонсировал вероятный исход эпидемии коронавируса. По его мнению именно положительные результаты испытаний вакцин в последние недели стали первым шагом к победе над COVID-19.

Глава ВОЗ призвал правительства государств, а также ООН финансировать в медицину и, в частности, в вакцинацию чтобы избежать следующей пандемии, а также лучше финансировать сферу здравоохранения в своих странах и странах третьего мира.

"Это глобальный кризис, и решения должны распределять справедливо как глобальные общественные блага, а не как частные товары, которые только увеличивают неравенство и становятся еще одной причиной того, что некоторые люди остаются позади. Мы не должны оставлять никого позади", — отметил генеральный директор ВОЗ, пишет Голос Америки.

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По мнению главы ВОЗ, массовые закупки и массовая вакцинация от коронавируса потребуют дополнительных финансовых вложений размером 4,3 миллиарда долларов.

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