Главная опасность вакцины от COVID-19: эксперт объяснил, чего опасаться

Чего опасаться при вакцинации от коронавируса / Reuters

Исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин прокомментировал побочные эффекты вакцины от коронавируса.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, прививка от COVID-19 может иметь побочное действие при использовании косметологической процедуры "уколы красоты".

Он сообщил, что по результатам иссдеований, места инъекций для омоложения кожи могут воспаляться после введения дозы вакцины. Он уточнил, что такие побочные действия регистрировались в течение недели после введения вакцины.

"Рекомендуется с осторожностью использовать вакцину именно для этой группы. Этот вопрос еще изучается, но это временное побочное действие, которое проходит быстро. То же самое с грудными имплантами", - добавил Кузин.

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Вакцина от коронавируса для Украины: