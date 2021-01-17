Главная опасность вакцины от COVID-19: эксперт объяснил, чего опасаться

Игорь Кузин призвал с осторожностью использовать вакцину от коронавируса.
Исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин прокомментировал побочные эффекты вакцины от коронавируса.
Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, прививка от COVID-19 может иметь побочное действие при использовании косметологической процедуры "уколы красоты".
Он сообщил, что по результатам иссдеований, места инъекций для омоложения кожи могут воспаляться после введения дозы вакцины. Он уточнил, что такие побочные действия регистрировались в течение недели после введения вакцины.
"Рекомендуется с осторожностью использовать вакцину именно для этой группы. Этот вопрос еще изучается, но это временное побочное действие, которое проходит быстро. То же самое с грудными имплантами", - добавил Кузин.
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Вакцина от коронавируса для Украины:
- В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
- 22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.
- По результатам исследований в Индонезии препарат Sinovac показал эффективность в 65,3%.
- По данным Национального агентства по надзору за здоровьем в Бразилии китайская вакцина CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.