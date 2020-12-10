Главные запреты локдауна: Ляшко назвал условия работы сферы торговли

Общепиту будет разрешена адресная доставка и работа на вынос.
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о работе сферы торговли в период локдауна, который планируется в январе.
Как подчеркнул он в эфире Громадського радио, заведениям питания будет разрешена адресная доставка и работа на вынос, а для других объектов торговли будут более строгие ограничения.
"У нас будет запрет работы непродовольственных магазинов, но в магазинах будет разрешена только адресная доставка, с запретом работы на вынос, поскольку, когда мы говорим о других магазинах непродовольственной группы товаров, то создается большое скопление людей в довольно ограниченном пространстве, когда люди приходят забирать товар именно в магазин", - говорит главный санврач.
Ляшко назвал перечень товаров, которые не попадут под запрет:
- продукты питания;
- средства гигиены;
- лекарственные средства;
- ветеринарные корма и препараты.
"Даже непродовольственные рынки не должны работать. Если мы говорим о магазинах, супермаркетах, которые продавали пищевые продукты и еще другие вещи, то во время жесткого карантина с 8 по 25 января эти вещи будет запрещено продавать. Могут продавать эту группу товаров там, где 60% площади отведено под группу непродовольственных товаров", - добавил замминистра охраны здоровья.
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Локдаун в Украине:
- Кабинет министров принял решение о введении карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
- Карантин будет длиться с 00:00 8 января до 00:00 25 января.
- Предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров);
- развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы);
- учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
- Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
- Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.
- Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.
- Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.