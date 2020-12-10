Главные запреты локдауна: Ляшко назвал условия работы сферы торговли

Виктор Ляшко / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о работе сферы торговли в период локдауна, который планируется в январе.

Как подчеркнул он в эфире Громадського радио, заведениям питания будет разрешена адресная доставка и работа на вынос, а для других объектов торговли будут более строгие ограничения.

"У нас будет запрет работы непродовольственных магазинов, но в магазинах будет разрешена только адресная доставка, с запретом работы на вынос, поскольку, когда мы говорим о других магазинах непродовольственной группы товаров, то создается большое скопление людей в довольно ограниченном пространстве, когда люди приходят забирать товар именно в магазин", - говорит главный санврач.

Ляшко назвал перечень товаров, которые не попадут под запрет:

продукты питания;

средства гигиены;

лекарственные средства;

ветеринарные корма и препараты.

"Даже непродовольственные рынки не должны работать. Если мы говорим о магазинах, супермаркетах, которые продавали пищевые продукты и еще другие вещи, то во время жесткого карантина с 8 по 25 января эти вещи будет запрещено продавать. Могут продавать эту группу товаров там, где 60% площади отведено под группу непродовольственных товаров", - добавил замминистра охраны здоровья.

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