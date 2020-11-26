Главный инфекционист сказала, когда грянет пик коронавируса в Украине

По словам Голубовской, каждый житель Украины сегодня – потенциально инфицирован, а люди на улицах получают на порядок большую дозу COVID-19.
Коронавирус в Украине вошел в фазу интенсивной передачи. Статистика по коронавирусу в зимние месяцы будет только ухудшаться, прогнозирует главный внештатный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Ольга Голубовская.
"Пик, я думаю, будет в декабре-январе, и он (уровень заболеваемости – ред.) будет нарастать. Сам пик подойдет через несколько недель. У нас смертность увеличивается сейчас, к сожалению, у более молодых людей – до 60 лет. Это просто страшно", – рассказала Голубовская сегодня на IV Украинском женском конгрессе.
Читайте такжеДоктор Комаровский объяснил, с чем связаны главные мифы о коронавирусеПо ее словам, каждый житель Украины сегодня – потенциально инфицирован. Очаги инфекции – повсеместно. При этом инфекционист добавила, что из-за погодных условий люди сейчас получают большую дозу возбудителя коронавируса.
В завершение Голубовкая призвала власти принимать решения, опираясь именно на эти показатели.
Коронавирус и карантин в Украине: последние новости
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