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Главный инфекционист сказала, когда грянет пик коронавируса в Украине

26 ноября 2020, 15:09

По словам Голубовской, каждый житель Украины сегодня – потенциально инфицирован, а люди на улицах получают на порядок большую дозу COVID-19.

Коронавирус в Украине - Главный инфекционист назвала даты пика
Коронавирус в Украине: Главный инфекционист назвала даты пика / Reuters

Коронавирус в Украине вошел в фазу интенсивной передачи. Статистика по коронавирусу в зимние месяцы будет только ухудшаться, прогнозирует главный внештатный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Ольга Голубовская.

"Пик, я думаю, будет в декабре-январе, и он (уровень заболеваемости – ред.) будет нарастать. Сам пик подойдет через несколько недель. У нас смертность увеличивается сейчас, к сожалению, у более молодых людей – до 60 лет. Это просто страшно", – рассказала Голубовская сегодня на IV Украинском женском конгрессе.

Читайте такжеДоктор Комаровский объяснил, с чем связаны главные мифы о коронавирусеПо ее словам, каждый житель Украины сегодня – потенциально инфицирован. Очаги инфекции – повсеместно. При этом инфекционист добавила, что из-за погодных условий люди сейчас получают большую дозу возбудителя коронавируса.

В завершение Голубовкая призвала власти принимать решения, опираясь именно на эти показатели.

Коронавирус и карантин в Украине: последние новости

  • Коронавирус 2020 в Украине за минувшие сутки заразил 15331 новых людей. По состоянию на 26 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 677189 человек.
  • Ранее инфекционист посоветовала, как максимально защититься от коронавируса. Для защиты от COVID-19 можно носить не только одну маску, поделилась врач.
  • Украину ждет жесткий карантин на 2-3 недели: СМИ назвали дату решения. Жесткий карантин в Украине предполагает ограничения на Новый год и Рождество.

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