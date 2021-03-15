Главный санврач Ляшко заболел коронавирусом после прививки CoviShield

Виктор Ляшко заболел коронавирусом / УНИАН

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заболел коронавирусом и находится на больничном.

"Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован", - написал Ляшко в Facebook.

По его словам, как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

"У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому зрада отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе!", - добавил он.

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При этом Ляшко отметил, что все вакцины против COVID-19, в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья.

Вакцинация от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.

В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.

До того главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.