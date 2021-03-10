Главврач бьет тревогу из-за ситуации в больницах Киева для СОVID-пациентов

В столичных больницах некуда класть пациентов. За ночь приезжает более 60 скорых с новыми пациентами. Коронавирусом теперь болеют чаще люди младше 50 лет.
В Украине продолжает бушевать коронавирус, который ежедневно уносит человеческие жизни. Киевский предприниматель Алексей Давыденко рассказал о катастрофической нехватки коек для больных коронавирусом в киевских больницах, о чем ему поведал один из главврачей.
"Нам некуда класть людей. Только за одну эту ночь и только в одну эту больницу на госпитализацию в санпропускник приехал более 60 скорых - поступило более 60 новых пациентов. Каждые 10 минут в течении всей ночи поступали пациенты с коронавирусом требующие срочной госпитализации", - приводит Давиденко слова главврача одной из больниц столицы в Facebook.
Особенность этой волны:
- госпитализации сильно омолодились. Большинство поступивших значительно младше пятидесяти.
- Мест в палатах опять нет.
- ИВЛ и кислород опять на счёт.
- Аналогичная ситуация практически по всем частным и коммунальные ковидным отделениям столицы.
- Свободных мест нет.
Коронавирус в Украине
- По состоянию на 10 марта коронавирусом в Украине заразились 1 416 438 человек. За последние 24 часа в стране зафиксировано 6 377 случаев заражения COVID-19.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине уже началась третья волна коронавирусной инфекции. Он не исключил возвращения к жестким карантинным мероприятиям в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Выходом из ситуации он видит вакцинацию, однако считает, что прививочная кампания займет 1,5-2 года.
- В Украину 23 февраля привезли индийский препарат CoviShield, который считают аналогом вакцины Astra Zeneca.
- Вакцинация в Украине началась 24 февраля. Прививки в первую очередь получили медицинские работники и военнослужащие ООС.
- Глава Миндрава Максим Степанов 9 марта сказал, что план по вакцинации в Украине пока не выполняется. Планировалось привить 10 тысяч граждан, однако прививку сделали только 3 тысячи человек.
Автор: Екатерина Трохимчук