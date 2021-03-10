Главврач бьет тревогу из-за ситуации в больницах Киева для СОVID-пациентов

В больницах Киева сложная ситуация с коронавирусом / Reuters

В Украине продолжает бушевать коронавирус, который ежедневно уносит человеческие жизни. Киевский предприниматель Алексей Давыденко рассказал о катастрофической нехватки коек для больных коронавирусом в киевских больницах, о чем ему поведал один из главврачей.

"Нам некуда класть людей. Только за одну эту ночь и только в одну эту больницу на госпитализацию в санпропускник приехал более 60 скорых - поступило более 60 новых пациентов. Каждые 10 минут в течении всей ночи поступали пациенты с коронавирусом требующие срочной госпитализации", - приводит Давиденко слова главврача одной из больниц столицы в Facebook.

Особенность этой волны:

госпитализации сильно омолодились. Большинство поступивших значительно младше пятидесяти.

Мест в палатах опять нет.

ИВЛ и кислород опять на счёт.

Аналогичная ситуация практически по всем частным и коммунальные ковидным отделениям столицы.

Свободных мест нет.

Коронавирус в Украине