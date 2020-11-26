Голодные смерти и массовые бунты: врач оценила сценарий тотального локдауна

В Украине могут ввести жесткий карантин / УНИАН

В случае введения жесткого локдауна, в Украине вероятны массовые волнения, заявила врач-инфекционист Евгения Менжулина.

Как подчеркнула она в эфире канала Украина 24, локдаун спровоцирует большее количество запущенных случаев коронавируса, ведь люди не будут иметь возможности обратиться за помощью.

"Отсутствие полноценной логистики не будет предоставлять возможность подъехать на приём к доктору. У людей не будет денег для покупки минимального набора продуктов, потому что не будет работы. И мы будем получать голодные смерти, а на истощённый организм вирус распространяется ещё больше. Ситуация сложная", - не исключила медик.

В то же время действующий в Украине карантин выходного дня она охарактеризовала как "сказочное мероприятие". Врач также считает, что введение тотального карантина будет "мероприятием отчаяния".

"И практически оно невозможно, потому что, кроме массовых беспорядков и дальнейшего усугубления ситуации, оно ничего за собой не повлечёт. Частичные изоляционные мероприятия возможны, необходимо грамотно их устраивать в отдельных секторах, районах больших городов. Ко всему нужно подходить с максимальной степенью ответственности и правдивости", - добавила Менжулина.

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Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о необходимости введения в Украине полного локдауна. По его словам, как только правительство подготовит программы компенсаций для бизнеса, будет введен локдаун, чтобы прервать цепочку заболеваемости.

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