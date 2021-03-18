Голубовская бьет тревогу из-за COVID-19 и призвала готовиться к худшему

По оценкам медика, на сегодняшний день обычные противоэпидемические меры, как, например, работа в очагах заражения, уже не дадут необходимого эффекта.
Известный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская уверена, что в Украине нужно немедленно вводить локдаун, а также увеличивать запасы кислорода в больницах и создавать новые койки для больных COVID-19.
"Я считаю, что локдаун надо ввести по всей стране. Потому что, если мы не введем по всей стране, то значит, регионы, которые сейчас спокойны, загорятся позже", – подчеркнула она.
По оценкам медика, на сегодняшний день обычные противоэпидемические меры, как, например, работа в очагах заражения, уже не дадут необходимого эффекта.
"Сейчас уже бесполезно работать в очагах. Нужно запасаться кислородом, открывать все новые и новые стационары, грамотно проводить политику вакцинации. И самое главное – каждый человек должен защитить сам себя", – сказала Голубовская.
Читайте такжеЛьвов закрывается: в городе вводят локдаун из-за коронавируса
В этом контексте она заявила, что "в тех городах, которые полностью сгорают, горят, догорают, где все находятся просто в коллапсе, нужно вводить локдаун". И добавила, что локдаун должен быть повсеместным.
Врач также призвала отменить все развлекательные мероприятия.
"Когда я смотрю на какую-то толпу на концертах, я сразу прикидываю, сколько человек может заболеть и сразу же прикидываю в голове, какое количество кислорода понадобится и где его взять", – заметила Голубовская.
"Нужны ограничительные мероприятия. Это хотя бы уменьшит количество новых случаев. Но нагрузка еще останется, потому что сейчас лежат тяжелые, но еще будут подходить больные, которые будут утяжеляться какое-то время", – добавила она.
Отвечая на вопрос, когда следует вводить локдаун в Украине, медик подчеркнула: "Уже вчера надо было это делать".
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- По данным на утро четверга, 18 марта, в Украине за последние сутки зафиксировано 15 053 новых случая заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с начала 2021 года.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной. Волна коронавируса, скорее всего, продлится до апреля. Однако на данный момент нет предпосылок введения жесткого карантина в Украине.
- Ранее вице-спикер ВР Елена Кондратюк говорила о том, что Верховная Рада, Кабмин или СНБО должны провести экстренное заседание по вопросам эпидемиологической ситуации в стране. По ее мнению, власти должны разработать план по введению нового локдауна в Украине.