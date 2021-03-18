Голубовская бьет тревогу из-за COVID-19 и призвала готовиться к худшему

Ольга Голубовская призвала ввести локдаун / УНИАН

Известный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская уверена, что в Украине нужно немедленно вводить локдаун, а также увеличивать запасы кислорода в больницах и создавать новые койки для больных COVID-19.

"Я считаю, что локдаун надо ввести по всей стране. Потому что, если мы не введем по всей стране, то значит, регионы, которые сейчас спокойны, загорятся позже", – подчеркнула она.

По оценкам медика, на сегодняшний день обычные противоэпидемические меры, как, например, работа в очагах заражения, уже не дадут необходимого эффекта.

"Сейчас уже бесполезно работать в очагах. Нужно запасаться кислородом, открывать все новые и новые стационары, грамотно проводить политику вакцинации. И самое главное – каждый человек должен защитить сам себя", – сказала Голубовская.

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В этом контексте она заявила, что "в тех городах, которые полностью сгорают, горят, догорают, где все находятся просто в коллапсе, нужно вводить локдаун". И добавила, что локдаун должен быть повсеместным.

Врач также призвала отменить все развлекательные мероприятия.

"Когда я смотрю на какую-то толпу на концертах, я сразу прикидываю, сколько человек может заболеть и сразу же прикидываю в голове, какое количество кислорода понадобится и где его взять", – заметила Голубовская.

"Нужны ограничительные мероприятия. Это хотя бы уменьшит количество новых случаев. Но нагрузка еще останется, потому что сейчас лежат тяжелые, но еще будут подходить больные, которые будут утяжеляться какое-то время", – добавила она.

Отвечая на вопрос, когда следует вводить локдаун в Украине, медик подчеркнула: "Уже вчера надо было это делать".

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