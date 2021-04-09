Голубовская дала тревожный прогноз из-за нового штамма COVID-19

Инфекционист рассказала, что коронавирус сильно изменился.
Главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская заявила, что клиническая картина коронавируса постоянно и очень быстро меняется.
"Я говорила еще в феврале, что мы столкнулись с абсолютно другой болезнью, это не та болезнь, которая была в прошлом году. Радикально изменилась клиническая картина. Стало более длинное заболевание, не 2 недели, как мы пациентам говорили, ничего подобного, сейчас очень длинная болезнь, до месяца, долго люди остаются кислородозависимыми. Все непредсказуемо, часто бактериальные осложнения", — сказала она.
По словам врача, стали тяжело заболевать люди все более молодого возраста.
"Заболевание "помолодело", 50+, а на сегодняшний день, вероятно, в связи с приходом южноафриканского штамма, клиническая картина изменилась в очередной раз, и у больных достаточно часто по сравнению с предыдущими периодами возникает почечная недостаточность. Стали болеть дети, дети тяжело болеют, находятся на аппаратах ИВЛ. Открываются новые стационары для детей, этого не было еще недели три назад", - отмечает Голубовская, передает Украина 24.
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По словам инфекциониста, все это обусловлено новыми штаммами.
"Сейчас уже известно, что британский штамм на 65% утяжеляет заболевание. Позавчера мы в энный раз изменили протокол лечения", — добавила инфекционист.
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Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 2 апреля стало известно, что в двух областях Украины лабораторно подтвердили южноафриканский штамм коронавируса. При этом британский штамм обнаружили во всех областях.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса.
- Степанов рассказал, что суточное количество больных коронавирусом в Украине может вырасти до 30 тысяч в ближайшие 10 дней.