Голубовская назвала три стадии заболевания коронавирусом

Инфекционист отметила, что механизм развития коронавируса по-прежнему находятся на стадии изучения и анализа.
Спустя больше, чем год, медики смогли выявить три стадии заболевания коронавирусом и рассказали, как лечат пациентов на каждой из стадий, рассказала в эфире канала Наш рассказала Ольга Голубовская, ведущий инфекционист Минздрава.
Первую фазу заболевания человек может перенести незаметно или с незначительными симптомами. Она может длиться неделю или около того. В 20-25% случаев может повышаться температура тела, пропадать обоняние, как и при обычном респираторном заболевании. На этой стадии лечат симптомы пациентов. Им дают противопростудные препараты.
На второй фазе иммунитет реагирует на COVID-19. Чем больше вируса есть в организме, тем тяжелее и неприятнее будет эта борьба.
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"Здесь происходит парадокс: мы всегда говорили, что человек выздоравливает при инфекционных заболеваниях благодаря своему иммунитету. Здесь же нет другого выхода и мы назначаем препараты, угнетающие иммунитет", – сказала Голубовская.
При таком лечении антитела к вирусу все равно вырабатываются. Инфекционист отметила, что механизм развития коронавируса по-прежнему находятся на стадии изучения и анализа.
А когда человек выздоравливает, у него начинается постковидный синдром. Здесь влияет как сам вирус, так и то, как человека лечили. Медик назвала эту стадию "серьезной медико-социальной проблемой", ведь люли после болезни очень ослаблены и часто не могут работать.
Вакцина Pfizer – о чем ранее писал Главред:
- Вакцина от Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки человека вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом.
- 30 января главный санитарный врач заявил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале. Речь шла о 117 тысячах доз.
- 21 февраля стало известно, что вакцина, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, предотвращает передачу коронавируса на 95,8% после двух доз.
- 6 апреля Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
- Как заявлял глава Минздрава Максим Степанов, вакцины Pfizer американо-немецкого производства прибудут в Украину 16 апреля.