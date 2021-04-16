Голубовская назвала три стадии заболевания коронавирусом

Голубовская назвала стадии коронавируса / Фото Reuters

Спустя больше, чем год, медики смогли выявить три стадии заболевания коронавирусом и рассказали, как лечат пациентов на каждой из стадий, рассказала в эфире канала Наш рассказала Ольга Голубовская, ведущий инфекционист Минздрава.

Первую фазу заболевания человек может перенести незаметно или с незначительными симптомами. Она может длиться неделю или около того. В 20-25% случаев может повышаться температура тела, пропадать обоняние, как и при обычном респираторном заболевании. На этой стадии лечат симптомы пациентов. Им дают противопростудные препараты.

На второй фазе иммунитет реагирует на COVID-19. Чем больше вируса есть в организме, тем тяжелее и неприятнее будет эта борьба.

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"Здесь происходит парадокс: мы всегда говорили, что человек выздоравливает при инфекционных заболеваниях благодаря своему иммунитету. Здесь же нет другого выхода и мы назначаем препараты, угнетающие иммунитет", – сказала Голубовская.

При таком лечении антитела к вирусу все равно вырабатываются. Инфекционист отметила, что механизм развития коронавируса по-прежнему находятся на стадии изучения и анализа.

А когда человек выздоравливает, у него начинается постковидный синдром. Здесь влияет как сам вирус, так и то, как человека лечили. Медик назвала эту стадию "серьезной медико-социальной проблемой", ведь люли после болезни очень ослаблены и часто не могут работать.

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