Голубовская пояснила, почему частные клиники закрывают отделения для пациентов с COVID

Частные клиники массово закрывают отделения, а заполнение муниципальных упало на треть, но это не касается реанимаций.
В нашей стране частные клиники закрывают отделения для больных с коронавирусом из-за резкого снижения числа заболевших.
"Количество больных по всей Украине заметно снизилось, закрываются отделения в частных клиниках, заполняемость муниципальных упала на треть, но это не касается отделений интенсивной терапии", - отметила ведущий киевский инфекционист, внештатный специалист Минздрава Украины Ольга Голубовская в Facebook.
По ее словам, в отделениях интенсивной терапии очень много больных в тяжелом состоянии. При этом возраст таких пациентов снизился до 60-75 лет.
"Что это значит, узнаем позже. В обычной ситуации такая закономерность наблюдается в "хвосте" эпидемий (сезона). Если нас не постигнет какая-нибудь неприятность в виде варианта P.1 (бразильского), недавний завоз которого в США вызвал быстрый коллапс систем здравоохранения", - добавила Голубовская.
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