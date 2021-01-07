Голубовская пояснила, в какое время года болеть COVID-19 наиболее опасно

Ольга Голубовская / УНИАН

Известный украинский медик-инфекционист Ольга Голубовская объяснила, в какой именно период года перенесение коронавирусной инфекции COVID-19 самое тяжелое и опасное для человека.

В эфире для портала УНН, она рассказала, что в зимний период года люди получают самые большие дозы возбудителя коронавируса. Из-за этого осенью и зимой количество пациентов с тяжелой формой COVID-19 резко увеличивается.

"Продолжается сезон коронавируса. Сейчас он агрессивный. Сейчас мы получаем самые большие дозы возбудителя, поэтому растет количество тяжелых форм. В весенне-летний сезон это будет смягчаться, как и прошлым летом", — заявила Голубовская.

По ее словам, окончательно развеялись надежды на то, что эпидемия коронавирус сама по себе сойдет на нет.

"Впрочем, ситуация была не такой, как сейчас. И по количеству, но самое главное — по количеству тяжелых форм. Летом люди болели, но не было такого количества тяжелых форм", — отметила медик.

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