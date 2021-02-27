Голубовская предупредила о смертоносной и непредсказуемой волне COVID-19

/ Фото Reuters

Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская рассказала о новой волне коронавируса, которая накрыла Украину.

Болезнь стала более непредсказуемой, длительной и тяжелее поддается лечению, рассказала она Obozrevatel, комментируя рост заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю.

"Сейчас новое течения заболевания, абсолютно другое. Оно очень сильно поменялось, стало еще более непредсказуемым и длительным. Если раньше мы говорили больным – давайте доживем до 14-16-го дня, потом должно становиться легче, то теперь ничего подобного: внезапное ухудшение может быть и на третьей неделе болезни", – уточнила врач.

По словам Голубовской, увеличилось также количество внезапных смертей и тяжелых больных в 30-летнем возрасте.

"Иногда готовим больных на выписку, а они за ночь десатурируют (падение степени насыщения крови кислородом, – ред.) и приходится заново все. Стало много внезапных смертей. Вирус тяжелее подается лечению, поступают тяжелые 30-летние пациенты. Причем очень тяжелые. Нужно продержаться хотя бы до конца года", – подытожила инфекционист.

Коронавирус в Украине:

За сутки в Украине зарегистрировано 8 тыс. 003 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 475 детей и 312 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (857), г. Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.

Также за сутки 2 тыс. 762 человек госпитализированы, 4 тыс. 244 человек выздоровели, летальных случаев зарегистрировано 146, ПЦР-тестов проведено 36 тыс. 809.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 333 тыс. 844 человека, выздоровели 1 млн 163 тыс. 555 человек, летальных случаев зафиксировано 25 тыс. 742, ПЦР-тестов проведено 6 млн 845 тыс. 974.