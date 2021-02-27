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Голубовская предупредила о смертоносной и непредсказуемой волне COVID-19

27 февраля 2021, 00:47

Течения заболевания коронавирусом стало абсолютно другим, подчеркнула Ольга Голубовская.

коронавирус
/ Фото Reuters

Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская рассказала о новой волне коронавируса, которая накрыла Украину.

Болезнь стала более непредсказуемой, длительной и тяжелее поддается лечению, рассказала она Obozrevatel, комментируя рост заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю.

"Сейчас новое течения заболевания, абсолютно другое. Оно очень сильно поменялось, стало еще более непредсказуемым и длительным. Если раньше мы говорили больным – давайте доживем до 14-16-го дня, потом должно становиться легче, то теперь ничего подобного: внезапное ухудшение может быть и на третьей неделе болезни", – уточнила врач.

По словам Голубовской, увеличилось также количество внезапных смертей и тяжелых больных в 30-летнем возрасте.

"Иногда готовим больных на выписку, а они за ночь десатурируют (падение степени насыщения крови кислородом, – ред.) и приходится заново все. Стало много внезапных смертей. Вирус тяжелее подается лечению, поступают тяжелые 30-летние пациенты. Причем очень тяжелые. Нужно продержаться хотя бы до конца года", – подытожила инфекционист.

Коронавирус в Украине:

  • За сутки в Украине зарегистрировано 8 тыс. 003 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
  • В частности, заболели 475 детей и 312 медработников.
  • Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (857), г. Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.
  • Также за сутки 2 тыс. 762 человек госпитализированы, 4 тыс. 244 человек выздоровели, летальных случаев зарегистрировано 146, ПЦР-тестов проведено 36 тыс. 809.
  • За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 333 тыс. 844 человека, выздоровели 1 млн 163 тыс. 555 человек, летальных случаев зафиксировано 25 тыс. 742, ПЦР-тестов проведено 6 млн 845 тыс. 974.

Ольга Голубовская

Украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни". Является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Автор более 200 научных работ.

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