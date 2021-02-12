УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Голубовская раскритиковала некоторые тесты на коронавирус

12 февраля 2021, 22:35

Известная инфекционист заявила, что после вакцинации против коронавируса за пациентом нужно наблюдать, а его поместить на изоляцию.

коронавирус, вакцина
Голубовская рассказала о тестах на коронавирус / Фото Reuters

Главный инфекционист Ольга Голубовская сделала заявление о том, что некоторые ПЦР-тесты на коронавирус могут быть ложными

ПЦР-тест высоко специфический, но его чувствительность оставляет желать лучшего, заявила медик в эфире Свобода слова Савика Шустера.

"Человек может быть вакцинирован в конце инкубационного периода, и у него может развиться клиника. Он подлежит наблюдению, изоляции. Уже только после динамического наблюдения можно будет окончательно оценивать ситуацию", - сказала она.

Вакцинация в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Уже с понедельника, 15 февраля, наша страна ожидает поставку вакцин от коронавируса, после чего стартует вакцинация.
  • Всего запланировано пять этапов вакцинации. Массовая вакцинация всех граждан до 59 лет планируется на последнем этапе, ожидаемые сроки – конец 2021 года – начало 2022-го.
  • В Минздраве сообщали, что вакцинация препаратами, закупленными за деньги из бюджета, будет бесплатной.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал, что легальная вакцина от коронавируса COVID-19 на коммерческом рынке Украины может появиться до лета.
  • Украина получила подтверждение, что ей предоставят 12 млн доз вакцины от COVID-19. Максим Степанов говорил, что в феврале начнут поступать препараты, созданные компаниями AstraZeneca и Novavax.
  • Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которая поступит и в Украину, малоэффективна против штамма из ЮАР.

коронавирус Ольга Голубовская новости Украины тест на коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «Голубовская раскритиковала некоторые тесты на коронавирус». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
У Путина отреагировали на резкое заявление Зеленского насчет вакцины Спутник VУ Путина отреагировали на резкое заявление Зеленского насчет вакцины Спутник V Когда COVID-19 атакует Украину в третий раз: врач назвал сроки и условияКогда COVID-19 атакует Украину в третий раз: врач назвал сроки и условия Россиянин скончался на пятый день после прививки вакциной Спутник VРоссиянин скончался на пятый день после прививки вакциной Спутник V Врач рассказал, что защитит от вируса лучше масокВрач рассказал, что защитит от вируса лучше масок Степанов рассказал, готовиться ли украинцам к усилению карантина до маяСтепанов рассказал, готовиться ли украинцам к усилению карантина до мая
Следующий материал

Последние новости

23:54
Степанов откровенно высказался о принудительной вакцинации
23:45
Почему телефон не видит сим-карту – причины и способы их решения
23:25
"Я не продался": известный силач признался, кто уговорил его идти в Раду Видео
22:50
Минздрав выложил список стран, после поездки в которые обязателен карантин
22:35
Голубовская раскритиковала некоторые тесты на коронавирус
Реклама
22:07
Какой чай продлевает жизнь – ответ ученых Видео
22:00
Путинская Россия ввела очередные санкции против Украины Видео
21:59
В Сенате призвали Байдена ударить санкциями по Северному потоку-2
21:42
Аллергия на животных: что нужно знать и как очистить помещение от аллергена Видео
21:41
Защита Трампа резко отреагировала на импичмент Видео
21:23
Астролог назвала самый напряженный период марта Видео
21:16
Диетолог назвала причину волчьего аппетита Видео
20:58
Зеленский срочно созывает заседание СНБО
20:37
В Украине для проезда фур заблокированы дороги в двух областях
20:31
Навальный на суде назвал судью оберштурмбанфюрером Видео
20:15
Украина на пороге COVID-вакцинации: ответы на главные вопросы Видео
20:13
Студия GSC Game World показала новые кадры из S.T.A.L.K.E.R. 2
19:58
Новоиспеченному главе Укроборонпрома отстегнули огромную премию "за эффективность" Видео
19:56
В Нацсовете сделали заявление о ликвидации "каналов Медведчука" через суд Видео
19:30
На Европу обрушились аномальные морозы Видео
Реклама
19:15
Intel потроллила процессоры Apple и призвала переходить на ПК
19:01
Минздрав облегчил жизнь онкобольным, запустив новый сервис
19:01
Ведущий Орла и решки сломал ребро на съемках
18:56
Что подарить парню на 14 февраля Видео
18:44
В ЕС сделали заявление о словах Лаврова и Пескова про разрыв Москвы с Брюсселем Видео
18:30
Смертельный взрыв в Киеве: СМИ узнали имя жертвы и возможную причину Видео
18:29
В КГГА определились, когда школы и садики вновь откроют свои двери
18:16
В моду вернулись неземные туфли из 40-х, которые подарил миру Кристиан Диор Фото Видео
18:08
На Киевщине тайно организовали свалку медицинских COVID-отходов Видео
18:02
Сретение 2021: без чего нельзя уходить из храма и другие приметы Видео
18:00
В Украине начались продажи Xiaomi Mi 11 – самого мощного в мире смартфона
17:55
"Пропорции идеальны": Ксения Мишина в купальнике показала сексуальные формы
17:37
Кива рассказал, как его деда "расстреляли" жители Львова, но он "выжил"
17:12
В Instagram вводят "жесткие наказания" за оскорбления: что нужно знать
17:12
Стало известно о планах ЕС помочь Украине в возвращении Крыма Видео
17:07
"Ульянка и корешок травы", "самокрутки с фекалиями": в украинских учебниках нашли массу нелепостей Видео
17:03
В Минобразования предложили закрыть школы на замок из-за непогоды Видео
16:53
У Бритни Спирс появился новый опекун
16:16
Дизель Студио и СТБ запустили новый юмористический проект
16:14
В Раде требуют ввести санкции против 4-го канала за оскорбления зрителей "каналов Медведчука" Видео
Реклама
16:11
Арестович сказал, будет ли Украина выходить из перемирия на Донбассе Видео
15:58
Украина резко увеличила импорт электроэнергии из России Видео
15:54
Китайский Новый год: как и когда встречать, и что он принесет Украине
15:44
В Киеве у детской площадки мужчина подорвал себя гранатой – СМИ Видео
15:30
Как узнать IP адрес своего компьютера и для чего это нужно
15:21
В Офисе президента раздумывают о партии в пару к Слуге народа - СМИ Видео
15:21
Избивала и душила детей: в Ровно разгорелся скандал с попавшей на видео стоматологом Видео
15:17
Канал Наш нарвался на проверку из-за Азарова Видео
15:00
Пока что -16: синоптик сказала, когда в Украине отступят холода Видео
14:50
Зеленский поздравил китайцев с Новым годом, но перепутал страну Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять