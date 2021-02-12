Голубовская раскритиковала некоторые тесты на коронавирус

Голубовская рассказала о тестах на коронавирус / Фото Reuters

Главный инфекционист Ольга Голубовская сделала заявление о том, что некоторые ПЦР-тесты на коронавирус могут быть ложными

ПЦР-тест высоко специфический, но его чувствительность оставляет желать лучшего, заявила медик в эфире Свобода слова Савика Шустера.

"Человек может быть вакцинирован в конце инкубационного периода, и у него может развиться клиника. Он подлежит наблюдению, изоляции. Уже только после динамического наблюдения можно будет окончательно оценивать ситуацию", - сказала она.

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