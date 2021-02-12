Голубовская раскритиковала некоторые тесты на коронавирус

Известная инфекционист заявила, что после вакцинации против коронавируса за пациентом нужно наблюдать, а его поместить на изоляцию.
Главный инфекционист Ольга Голубовская сделала заявление о том, что некоторые ПЦР-тесты на коронавирус могут быть ложными
ПЦР-тест высоко специфический, но его чувствительность оставляет желать лучшего, заявила медик в эфире Свобода слова Савика Шустера.
"Человек может быть вакцинирован в конце инкубационного периода, и у него может развиться клиника. Он подлежит наблюдению, изоляции. Уже только после динамического наблюдения можно будет окончательно оценивать ситуацию", - сказала она.
Вакцинация в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Уже с понедельника, 15 февраля, наша страна ожидает поставку вакцин от коронавируса, после чего стартует вакцинация.
- Всего запланировано пять этапов вакцинации. Массовая вакцинация всех граждан до 59 лет планируется на последнем этапе, ожидаемые сроки – конец 2021 года – начало 2022-го.
- В Минздраве сообщали, что вакцинация препаратами, закупленными за деньги из бюджета, будет бесплатной.
- Министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал, что легальная вакцина от коронавируса COVID-19 на коммерческом рынке Украины может появиться до лета.
- Украина получила подтверждение, что ей предоставят 12 млн доз вакцины от COVID-19. Максим Степанов говорил, что в феврале начнут поступать препараты, созданные компаниями AstraZeneca и Novavax.
- Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которая поступит и в Украину, малоэффективна против штамма из ЮАР.
Автор: Екатерина Трохимчук