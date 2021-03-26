Голубовская раскрыла секрет, чем украинцы спасаются от коронавируса

Голубовская шокировала заявлением о лечении коронавируса / Скриншот

Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что украинцы самостоятельно начали лечиться от коронавируса препаратом для животных.

По ее словам, рост заболеваемости привел к панике среди населения и люди стали лечить коронавирус самостоятельно препаратом ивермектин.

"Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его (ивермектина) нет, он только в ветеринарной практике. Для людей не все страны имеют его в таблетированной форме. Что у нас делают, наслушавшись? Они покупают ветеринарный препарат, и начинают не просто пить, а еще и вводить внутримышечно. И FDA (Food and Drug Administration), американцы, высказали предостережение о сопутствующих веществах, которые рассчитаны в дозах на лошадей и на крупных животных, и это достаточно опасно", - рассказала Голубовская, передает Украина 24.

Стоит отметить, что ивермектин – это лекарственный препарат, антипаразитарный. Его применяют для лечения свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец, а также для лечения человека.

Читайте такжеГолубовская рассказала об агрессивном штамме COVID-19 в Украине

Этот препарат показал активность против SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Однако решение о назначении любого препарата при COVID-19 должен принимать только врач.

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

На общенациональном уровне карантин в Украине продлен Кабмином до 1 мая 2021 года.

В Киеве 20 марта начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.

Кроме того, с 22 марта ввели локдаун во Львове из-за коронавируса продлили. Кроме дополнительных кроватей, городские и областные больницы остро нуждаются в медицинских работниках, заявил мэр Львова.

Кабмин переложил ответственность за остановку транспорта в красной зоне на регионы. Региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будут самостоятельно принимать решение о работе транспорта.