Голубовская раскрыла секрет, чем украинцы спасаются от коронавируса

Ведущий специалист Минздрава шокировала заявлением о препарате от COVID-19.
Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что украинцы самостоятельно начали лечиться от коронавируса препаратом для животных.
По ее словам, рост заболеваемости привел к панике среди населения и люди стали лечить коронавирус самостоятельно препаратом ивермектин.
"Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его (ивермектина) нет, он только в ветеринарной практике. Для людей не все страны имеют его в таблетированной форме. Что у нас делают, наслушавшись? Они покупают ветеринарный препарат, и начинают не просто пить, а еще и вводить внутримышечно. И FDA (Food and Drug Administration), американцы, высказали предостережение о сопутствующих веществах, которые рассчитаны в дозах на лошадей и на крупных животных, и это достаточно опасно", - рассказала Голубовская, передает Украина 24.
Стоит отметить, что ивермектин – это лекарственный препарат, антипаразитарный. Его применяют для лечения свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец, а также для лечения человека.
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Этот препарат показал активность против SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Однако решение о назначении любого препарата при COVID-19 должен принимать только врач.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- На общенациональном уровне карантин в Украине продлен Кабмином до 1 мая 2021 года.
- В Киеве 20 марта начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.
- Кроме того, с 22 марта ввели локдаун во Львове из-за коронавируса продлили. Кроме дополнительных кроватей, городские и областные больницы остро нуждаются в медицинских работниках, заявил мэр Львова.
- Кабмин переложил ответственность за остановку транспорта в красной зоне на регионы. Региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будут самостоятельно принимать решение о работе транспорта.
Ольга Голубовская
Украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни". Является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Автор более 200 научных работ.