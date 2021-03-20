УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Голубовская рассказала о популярном препарате при лечении COVID-19

20 марта 2021, 18:34

Ивермектин для животных сильно отличаются от препарата для людей. Первый вариант зачастую имеет высокую концентрацию и может быть токсичными для человека.

Голубовская
Голубовская поведала о лекарстве от коронавируса / УНИАН

На данный момент во всем мире не существует препарата, который может гарантированно излечить человека от коронавируса - из-за этого важно как можно раньше обращаться к медикам, пока они еще могут оказать помощь пациенту.

"У групп риска шансы на выживание повышаются только при своевременном обращении за медицинской помощью (понимаю, с этим проблема) и своевременной оптимальной коррекции терапии. В противном случае просто бывает поздно", – написала на своей странице в Facebook Ольга Голубовская, ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины.

Это касается и популярного препарата Ивермектин, который рекомендует к применению организация Front Line Covid-19 Critical Care Alliance. Он эффективен только в случае раннего использования: чем позже применяется лекарство, тем меньше оно помогает.

Читайте такжеКоронавирус в Украине обновил максимум больных за сутки с начала года

"Напомню, что в нашей стране Ивермектин используется только в ветеринарной практике, однако все больше людей у нас и в мире применяют его для профилактики или лечения COVID-19", – отметила Голубовская.

В связи с этим Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупреждает, что Ивермектин для животных сильно отличаются от препарата для людей. Первый вариант зачастую имеет высокую концентрацию и может быть токсичными для человека.

"Наконец, при назначении Ивермектина надо не забывать учитывать многочисленные лекарственные взаимодействия, для чего существует специальный сайт", – резюмировала инфекционист.

Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 12 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса.
  • 15 марта глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
  • 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.

коронавирус Ольга Голубовская коронавирус в мире
Сейчас вы просматриваете новость «Голубовская рассказала о популярном препарате при лечении COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Жесткий карантин в Киеве с 20 марта: что запретили в столицеЖесткий карантин в Киеве с 20 марта: что запретили в столице Врач-инфекционист озвучил сроки возможного введения локдаунаВрач-инфекционист озвучил сроки возможного введения локдауна Врач объяснил, кто болеет COVID-19 повторно и почему не стоит боятьсяВрач объяснил, кто болеет COVID-19 повторно и почему не стоит бояться Куба создала необычную вакцину от коронавирусаКуба создала необычную вакцину от коронавируса Коронавирус в Украине поставил рекорд с начала 2021 годаКоронавирус в Украине поставил рекорд с начала 2021 года

Последние новости

18:34
Голубовская рассказала о популярном препарате при лечении COVID-19
18:33
В Кабмине объяснили, почему сделка США и ФРГ не спасет СП-2 Видео
18:27
Участница Від пацанки до панянки напилась на собственном похороне
18:19
В Кабмине анонсировали важное решение по транспорту в "красной" зоне Видео
17:47
Ведущую румынского канала в прямом эфире атаковала голая женщина с камнем Видео
Реклама
17:32
Украинцев предупредили о новом похолодании, но обнадежили скорым потеплением Видео
17:23
Гороскоп на 21 марта для всех: возвращение белой полосы и влиятельная опора Видео
17:22
Пьяный актер сериала След напал с ножом на автоинспектора
17:22
Стало известно о новых планах Кремля против Киева по Донбассу Видео
16:59
Мама угодившей в скандал 8-летней модели пригрозила детскому омбудсмену Видео
16:54
Порноактриса высказалась о своем уходе с шоу Холостяк 2021
16:41
Генерал предупредил, каким объектам в Украине грозит атака России
16:35
Ахметов назвал главное условие для сохранения промышленности Украины
16:19
В Киеве рассказали об отказе медиков прививаться вакциной CoviShield Видео
16:10
Глава Еврокомиссии поставила жесткое условие AstraZeneca Видео
16:09
Warner Bros порвала со Заком Снайдером после Лиги Справедливости Видео
16:01
Эксперт объяснил, как Байден помог Путину Видео
15:46
Шмыгаль объяснил преимущества ГТС Украины перед Северным потоком-2 Видео
15:24
Киев и Одесская область с 23 марта введут ограничения красной зоны Видео
15:20
Советница Ермака раскритиковала Зеленского за "лоббирование торговых сетей" Видео
Реклама
15:16
"Копия Путина": памятник на Житомирщине затроллили в Сети
15:13
"По блату?": Сергей Жадан вакцинировался от Covid-19 и вызвал гнев Сети
14:34
Холостяк 11 сезон: как прошел 3 выпуск и какие девушки покинули шоу
14:26
"Жадность фраера сгубила": Саакашвили откровенно высказался о Порошенко Видео
14:07
Аваков предупредил Европу об Украине в НАТО и высказался о Польше Видео
14:01
Киев отреагировал на земельный указ Путина по Крыму
13:52
В Крыму объяснили запрет украинцам владеть землей на полуострове Видео
13:46
Часть Украины резко приморозит: синоптик предупредил, где будет до -10 Видео
13:40
Весна началась: полезные традиции на весеннее равноденствие 2021 Видео
13:36
Экс-солистка Yuko ЮЮ выпустила развратный клип на песню Молоком Видео
13:14
У Путина выдвинули новую инициативу РФ по Нормандскому формату Видео
13:06
Шмыгаль рассказал, как Украина будет возвращать Донбасс Видео
12:06
Локдаун в Киеве во всей красе: забитые маршрутки и открытый Эпицентр Видео
12:02
В моде большие женские пиджаки: с чем носить яркий тренд весны-лета Фото Видео
12:00
Одесская область попала в красную зону карантина Видео
11:48
Шмыгаль назвал две причины отказа Украины от российской вакцины Видео
11:40
Гороскоп на 20 марта для всех: прорывной день и зарождение вражды Видео
11:35
Зеленский продлил санкции против российских банков в Украине Видео
11:32
В Украине в "кормушках" оседают почти 40 млрд долларов – Саакашвили
11:19
В СБУ объявили об аресте имущества компании Мотор Сич Видео
Реклама
11:01
Украинцы потеряли право владеть землей в Крыму Видео
10:37
Почему рост тарифов ради "улучшения услуг ЖКХ" - полный бред мнение
10:15
Степанов пообещал украинцам компенсировать "побочку" от вакцин Видео
09:44
Аваков сделал резкое заявление в адрес Путина из-за войны на Донбассе Видео
09:16
Поклонская из-за санкций обратилась к Зеленскому Видео
09:02
Локдаун в Киеве с 20 марта: что запрещено и разрешено в столице Видео
08:43
Кремль готовится к войне за воду в Крыму мнение
08:34
Бесподобные широкие брюки палаццо и капри будут повсюду весной и летом Фото Видео
08:21
Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 15 тысяч человек Видео
07:43
Пестициды в продуктах: насколько сильно они подтачивают здоровье Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять