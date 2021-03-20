Голубовская рассказала о популярном препарате при лечении COVID-19

Голубовская поведала о лекарстве от коронавируса / УНИАН

На данный момент во всем мире не существует препарата, который может гарантированно излечить человека от коронавируса - из-за этого важно как можно раньше обращаться к медикам, пока они еще могут оказать помощь пациенту.

"У групп риска шансы на выживание повышаются только при своевременном обращении за медицинской помощью (понимаю, с этим проблема) и своевременной оптимальной коррекции терапии. В противном случае просто бывает поздно", – написала на своей странице в Facebook Ольга Голубовская, ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины.

Это касается и популярного препарата Ивермектин, который рекомендует к применению организация Front Line Covid-19 Critical Care Alliance. Он эффективен только в случае раннего использования: чем позже применяется лекарство, тем меньше оно помогает.

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"Напомню, что в нашей стране Ивермектин используется только в ветеринарной практике, однако все больше людей у нас и в мире применяют его для профилактики или лечения COVID-19", – отметила Голубовская.

В связи с этим Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупреждает, что Ивермектин для животных сильно отличаются от препарата для людей. Первый вариант зачастую имеет высокую концентрацию и может быть токсичными для человека.

"Наконец, при назначении Ивермектина надо не забывать учитывать многочисленные лекарственные взаимодействия, для чего существует специальный сайт", – резюмировала инфекционист.

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