Голубовская рассказала о популярном препарате при лечении COVID-19

Ивермектин для животных сильно отличаются от препарата для людей. Первый вариант зачастую имеет высокую концентрацию и может быть токсичными для человека.
На данный момент во всем мире не существует препарата, который может гарантированно излечить человека от коронавируса - из-за этого важно как можно раньше обращаться к медикам, пока они еще могут оказать помощь пациенту.
"У групп риска шансы на выживание повышаются только при своевременном обращении за медицинской помощью (понимаю, с этим проблема) и своевременной оптимальной коррекции терапии. В противном случае просто бывает поздно", – написала на своей странице в Facebook Ольга Голубовская, ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины.
Это касается и популярного препарата Ивермектин, который рекомендует к применению организация Front Line Covid-19 Critical Care Alliance. Он эффективен только в случае раннего использования: чем позже применяется лекарство, тем меньше оно помогает.
Читайте такжеКоронавирус в Украине обновил максимум больных за сутки с начала года
"Напомню, что в нашей стране Ивермектин используется только в ветеринарной практике, однако все больше людей у нас и в мире применяют его для профилактики или лечения COVID-19", – отметила Голубовская.
В связи с этим Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупреждает, что Ивермектин для животных сильно отличаются от препарата для людей. Первый вариант зачастую имеет высокую концентрацию и может быть токсичными для человека.
"Наконец, при назначении Ивермектина надо не забывать учитывать многочисленные лекарственные взаимодействия, для чего существует специальный сайт", – резюмировала инфекционист.
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 12 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса.
- 15 марта глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения будут и в работе общественного транспорта.