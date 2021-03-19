Голубовская рассказала об агрессивном штамме COVID-19 в Украине

Голубовская назвала особенность вируса в Украине / pixabay

Известная инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская рассказала о том, что в каждой стране есть какие-то особенности коронавируса, пишет Обозреватель.

"В каждой стране есть какие-то особенности коронавируса. В Ивано-Франковске выявили вирус, имеющий мутацию тех штаммов, которые циркулируют. Считается, что этот штамм "британский", хотя сама эта мутация может быть обнаружена во всех штаммах", - отметила она, комментируя слова главы Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана об украинском штамме COVID-19, в частности, о том, что это "комбовирус", который агрессивный и быстро распространяется, поражая молодежь и детей.

Кроме этого Голубовская акцентировала, что вирус постоянно мутирует, но есть значительные мутации, оказывающие влияние на передачу и клинику заболевания.

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"Мы, клиницисты, давно говорим об изменении клиники COVID-19. И это может быть связано только с каким-то особым штаммом… Сейчас весь мир стоит на позициях, что британский штамм легче передается, но не вызывает более тяжелой формы заболевания. Хотя есть исследования, в частности, опубликованное в прошлую среду, что есть данные, что он все-таки вызывает более тяжелые формы заболевания", - объяснила она.

Также она подчеркнула, что британский штамм помолодел и острый период стал более длительным. Кроме этого часто наблюдается период обострения, что является немного нестандартным ответом на нашу привычную терапию. И помимо всего этого, британский штамм может вызывать и более тяжелые формы заболевания.

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