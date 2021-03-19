Голубовская рассказала об агрессивном штамме COVID-19 в Украине

Британский штамм помолодел, и острый период стал более длительным. Часто наблюдается период обострения, что является нестандартным ответом на терапию.
Известная инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская рассказала о том, что в каждой стране есть какие-то особенности коронавируса, пишет Обозреватель.
"В каждой стране есть какие-то особенности коронавируса. В Ивано-Франковске выявили вирус, имеющий мутацию тех штаммов, которые циркулируют. Считается, что этот штамм "британский", хотя сама эта мутация может быть обнаружена во всех штаммах", - отметила она, комментируя слова главы Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана об украинском штамме COVID-19, в частности, о том, что это "комбовирус", который агрессивный и быстро распространяется, поражая молодежь и детей.
Кроме этого Голубовская акцентировала, что вирус постоянно мутирует, но есть значительные мутации, оказывающие влияние на передачу и клинику заболевания.
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"Мы, клиницисты, давно говорим об изменении клиники COVID-19. И это может быть связано только с каким-то особым штаммом… Сейчас весь мир стоит на позициях, что британский штамм легче передается, но не вызывает более тяжелой формы заболевания. Хотя есть исследования, в частности, опубликованное в прошлую среду, что есть данные, что он все-таки вызывает более тяжелые формы заболевания", - объяснила она.
Также она подчеркнула, что британский штамм помолодел и острый период стал более длительным. Кроме этого часто наблюдается период обострения, что является немного нестандартным ответом на нашу привычную терапию. И помимо всего этого, британский штамм может вызывать и более тяжелые формы заболевания.
Карантин в Украине и местные локдауны:
- Стало известно, что президент Владимир Зеленский срочно собирает Совет нацбезопасности и обороны на вечернее заседание 19 марта, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом и стоит ли усиливать карантин в Украине.
- Ранее вице-спикер ВР Елена Кондратюк говорила о том, что Верховная Рада, Кабмин или СНБО должны провести экстренное заседание по вопросам эпидемиологической ситуации в стране. По ее мнению, власти должны разработать план по введению нового локдауна в Украине.
- Известный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская уверена, что в Украине нужно немедленно вводить локдаун, а также увеличивать запасы кислорода в больницах и создавать новые койки для больных COVID-19.
- В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 было принято решение о введении усиленного карантина в Киеве сроком на 3 недели. Новые профилактические меры вводятся с 00:00 20 марта и продлятся до 9 апреля.
- После столицы локдаун введут и в Киевской области. "Закроют" области, в которых ситуация с коронавирусом ухудшилась, заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. В то же время в Украине есть области, которые закрывать на локдаун необязательно, добавил он.
- Во Львовской области объявили локдаун с 19 марта и назвали запреты. Усиление карантина неотвратимо, заявили во Львовской ОГА.