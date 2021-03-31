Голубовская рассказала, сколько на самом деле украинцев заразились COVID-19

Ольга Голубовская объяснила, что не так со статистикой по коронавирусу в Украине / УНИАН

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская считает, что официальная статистика по коронавирусу в Украине не соответствует действительности. На самом деле ее можно умножать на пять, а то и на десять. Всему виной то, что украинцы больше не хотят делать тесты на COVID-19, хотя такая возможность есть.

Как рассказала Голубовская в интервью УНН, раньше было наоборот – стояли большие очереди, чтобы сдать тест на коронавирус, но возможности государства были ограничены.

Медик считает, что на данный момент смысла в глобальном тестировании нет.

"Я помню тогда ездила по пустынным улицам и тут вижу – очередь стоит, как за хлебом в блокадном Ленинграде, а оказывается это на тестирование. И эти люди стоят и друг друга заражают. А нельзя – весь смысл мероприятий в разъединении людей, а не в скученности. А сейчас ситуация такова, что возможностей уже больше, но люди уже не хотят этим заниматься. Официальную статистику можно на 10 умножать, на пять так точно", – сказала Голубовская.

Ольга Голубовская Украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни". Является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Автор более 200 научных работ.

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