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Голубовская рассказала, сколько на самом деле украинцев заразились COVID-19

31 марта 2021, 07:38
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Украинцы не хотят делать тесты на коронавирус, хотя такая возможность есть. Раньше было наоборот - стояли большие очереди, но возможности были ограничены.

Ольга Голубовская
Ольга Голубовская объяснила, что не так со статистикой по коронавирусу в Украине / УНИАН

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская считает, что официальная статистика по коронавирусу в Украине не соответствует действительности. На самом деле ее можно умножать на пять, а то и на десять. Всему виной то, что украинцы больше не хотят делать тесты на COVID-19, хотя такая возможность есть.

Как рассказала Голубовская в интервью УНН, раньше было наоборот – стояли большие очереди, чтобы сдать тест на коронавирус, но возможности государства были ограничены.

Медик считает, что на данный момент смысла в глобальном тестировании нет.

"Я помню тогда ездила по пустынным улицам и тут вижу – очередь стоит, как за хлебом в блокадном Ленинграде, а оказывается это на тестирование. И эти люди стоят и друг друга заражают. А нельзя – весь смысл мероприятий в разъединении людей, а не в скученности. А сейчас ситуация такова, что возможностей уже больше, но люди уже не хотят этим заниматься. Официальную статистику можно на 10 умножать, на пять так точно", – сказала Голубовская.

Ольга Голубовская

Украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни". Является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Автор более 200 научных работ.

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Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • По состоянию на утро 30 марта, по официальным данным, в Украине за сутки выявили 10 533 больных коронавирусом, всего с начала эпидемии - 1 662 942.
  • На прошлой неделе коронавирус в Украине установил ряд антирекордов. В течение нескольких дней каждый день увеличивалось число поставленных диагнозов, а по состоянию на утро 26 марта официально выявили наибольшее число больных за 24 часа за все время эпидемии.
  • По состоянию на утро 25 марта был зафиксирован антирекорд по числу летальных случаев - 362 жертвы болезни.
  • По состоянию на утро среды, 24 марта, коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов за сутки - жертвами болезни стали 49 человек.
  • Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова объяснила, почему данным статистики не стоит доверять.
  • Ученые Национальной академия наук Украины спрогнозировали, когда в Украине будет пик третьей волны COVID-19 и заявили, что в ближайшие недели в Украине эпидемия коронавируса должна пойти на спад.

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