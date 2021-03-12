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Голубовская сообщила о главной смертельной опасности COVID-19

12 марта 2021, 22:13
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Известный врач-инфекционист отметила, что риски умереть от "британского" штамма намного выше, но вот с чем именно это связано – пока неизвестно.

Ольга Голубовская
Голубовская высказалась о штамме коронавируса / УНИАН

Медики всего мира обсуждают новые опасные штаммы коронавируса, которые быстро распространяются во многих странах. Наибольшее беспокойство вызывает "британский" штамм, так как он более заразный и смертоносный.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook отметила, что уровень смертности от "британского" штамма коронавируса намного выше, по сравнению с теми штаммами, которые циркулировали ранее. Однако ученые пока не знают, с чем это связано.

"Только вчера обсуждали с коллегами, что, учитывая такое большое количество тяжелых больных, вероятно, британский вариант все-таки не только легче передается, но и более смертоносен. И вот подошло исследование, это подтверждающее – уровень смертности от варианта В.1.1.7. заметно выше, чем от других вариантов", - написала украинский инфекционист.

Она добавила, что риски умереть от "британского" штамма намного выше, но вот с чем именно это связано – пока неизвестно.

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"Коэффициент риска летального исхода для варианта B.1.1.7 составил 1,64, по сравнению с ранее циркулирующими версиями вируса. Результаты этого исследования дополняют предыдущие доказательства связи инфекции с вариантом вируса B.1.1.7 и повышенным риском смерти от COVID-19. Точные механизмы, лежащие в основе высокой смертности от варианта B.1.1.7, все еще не ясны, но могут быть связаны с более высокими уровнями репликации вируса и более активным его распространением", - объяснила медик.

  • Первая вакцина от коронавируса официально прибыла в Украину 23 февраля. Препарат CoviShield, который называют индийским аналогом вакцины Astra Zeneca, поступил в количестве 500 тысяч доз.
  • На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация от COVID-19. Первыми в очереди на прививку от коронавируса оказались медицинские работники.
  • Позже началась вакцинация военных на Донбассе.
  • Руководитель Минздрава Максим Степанов 9 марта заявил о проблемах в процессе реализации кампании по вакцинации в Украине. В стране планировали вакцинировать 10 тысяч человек, тогда как прививку сделали только 3 тысячи
  • Президент Владимир Зеленский призвал ускорить процесс вакцинации в Украине с целью стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.
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