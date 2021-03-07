Голубовская спрогнозировала, когда COVID-19 "ослабит хватку"

Вакцинация не остановит коронавирус, полагает врач.
Украинский инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская спрогнозировала, что коронавирус COVID-19 должен ослабнуть не раньше 2022 года.
Вакцинация способна "затормозить" распространение вируса, однако не может его остановить, рассказала врач Обозревателю.
Собеседница отметила, что коронавирус не исчезнет, а просто станет менее агрессивным.
"Вакцинация может приостановить распространение коронавируса, но не остановит его, так как у инфекционной патологии нет стоп-крана… Ослабление (COVID-19 – Ред.) должно случиться не раньше 2022-го года", – добавила профессор.
- Напомним, в марте 2020 года из-за коронавируса была объявлена пандемия. В Украине с 11 марта начал действовать карантин.
- Позже ряд производителей создали вакцины от вируса. Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля, в стране используют "индийский" препарат.
Справка. Ольга Голубовская родилась 20 июля 1965 года в Киеве, с 2009 года занимает пост заведующей кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца, пишет Википедия.
Была главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни".