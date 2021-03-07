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Голубовская спрогнозировала, когда COVID-19 "ослабит хватку"

7 марта 2021, 10:10
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Вакцинация не остановит коронавирус, полагает врач.

Врач поделилась, что COVID-19 должен ослабнуть не раньше, чем в следующем году
Коронавирус должен ослабнуть не раньше, чем в следующем году, поделилась Ольга Голубовская / Скриншот

Украинский инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская спрогнозировала, что коронавирус COVID-19 должен ослабнуть не раньше 2022 года.

Вакцинация способна "затормозить" распространение вируса, однако не может его остановить, рассказала врач Обозревателю.

Собеседница отметила, что коронавирус не исчезнет, а просто станет менее агрессивным.

"Вакцинация может приостановить распространение коронавируса, но не остановит его, так как у инфекционной патологии нет стоп-крана… Ослабление (COVID-19 – Ред.) должно случиться не раньше 2022-го года", – добавила профессор.

Справка. Ольга Голубовская родилась 20 июля 1965 года в Киеве, с 2009 года занимает пост заведующей кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца, пишет Википедия.

Была главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни".

Ольга Голубовская вакцинация от коронавируса
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