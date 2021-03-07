Голубовская спрогнозировала, когда COVID-19 "ослабит хватку"

Коронавирус должен ослабнуть не раньше, чем в следующем году, поделилась Ольга Голубовская / Скриншот

Украинский инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская спрогнозировала, что коронавирус COVID-19 должен ослабнуть не раньше 2022 года.

Вакцинация способна "затормозить" распространение вируса, однако не может его остановить, рассказала врач Обозревателю.

Собеседница отметила, что коронавирус не исчезнет, а просто станет менее агрессивным.

"Вакцинация может приостановить распространение коронавируса, но не остановит его, так как у инфекционной патологии нет стоп-крана… Ослабление (COVID-19 – Ред.) должно случиться не раньше 2022-го года", – добавила профессор.

Напомним, в марте 2020 года из-за коронавируса была объявлена пандемия. В Украине с 11 марта начал действовать карантин.

Позже ряд производителей создали вакцины от вируса. Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля, в стране используют "индийский" препарат.

Справка. Ольга Голубовская родилась 20 июля 1965 года в Киеве, с 2009 года занимает пост заведующей кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца, пишет Википедия.

Была главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни".