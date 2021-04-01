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Голубовская спрогнозировала, когда третья волна COVID-19 пойдет на спад

1 апреля 2021, 02:13
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Нынешняя волна заражения коронавирусом в Украине в пять раз тяжелее осенней. Уже в октябре, ноябре и декабре 2020 года в некоторых больницах был коллапс.

коронавирус
Украина переживает самый тяжелый период с начала пандемии COVID-19 / Reuters

В Украине началась третья волна коронавируса, и она примерно в пять раз тяжелее осенней по интенсивности. На данный момент страна переживает самый тяжелый период с начала пандемии COVID-19.

Такое мнение озвучила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская в интервью УНН. По ее словам, уже в октябре, ноябре и декабре 2020 года в некоторых больницах был коллапс.

"Но сейчас это все гораздо интенсивнее и хуже, чем было за весь период пандемии. Первая волна для нас была весной, вторая для нас была осенью, третья – вот эта ситуация, которая сейчас, и все идет по нарастающей", – отметила инфекционист.

Читайте такжеГолубовская рассказала, сколько на самом деле украинцев заразились COVID-19Точные причины такой ситуации можно будет назвать только со временем, добавила Голубовская. Врач уточнила, что многие прогнозы по коронавирусу не оправдываются. Кроме того, появляются новые мутации, которые "преподносят сюрпризы", поэтому врачам приходится переосмысливать, как лечить тяжелых больных.

"Пока нам нужно просто пережить вот эту хотя бы волну. Я очень надеюсь, что к лету оно все же должна ослабнуть немного, учитывая сезонность, учитывая и то, что прослойка иммунных лиц уже будет больше. К сожалению, у нас в стране за счет естественного инфицирования, но и кампания вакцинации тоже повлияет на этот процесс", – резюмировала эксперт.

Ольга Голубовская

Украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни". Является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Автор более 200 научных работ.

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • COVID-19 в Украине установил смертельный антирекорд. По состоянию на утро 31 марта было зафиксировано 407 летальных случаев. Поставлены еще 11 226 диагнозов.
  • На прошлой неделе коронавирус в Украине также установил ряд антирекордов. В течение нескольких дней каждый день увеличивалось число поставленных диагнозов, а по состоянию на утро 26 марта официально выявили наибольшее число больных за 24 часа за все время эпидемии.
  • По состоянию на утро среды, 24 марта, коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов за сутки - жертвами болезни стали 49 человек.
  • Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская считает, что Украине не обойтись без локдауна, поскольку другими способами противодействовать распространению инфекции уже невозможно.
  • Главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что вводить локдаун по всей Украине на данный момент нет необходимости, поскольку в регионах, которые были отнесены к красной зоне, ситуация с коронавирусом COVID-19 стабилизировалась.

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