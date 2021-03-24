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Гонконг и Макао остановили вакцинацию препаратом Pfizer

24 марта 2021, 13:20
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Бракованная партия насчитывает почти 1,3 миллиона доз.

Вакцина от коронавируса Pfizer Гонконг остановил вакцинацию
Вакцина от коронавируса Pfizer: Гонконг остановил вакцинацию / GettyImages

Гонконг остановил использование вакцины от коронавируса Pfizer. Аналогичное решение также приняли власти Макао. Причиной стал дефект на крышках ампул с препаратом.

Нет причин считать, что препарат представляет опасность – но в качестве меры предосторожности кампанию решили отложить, пишет Associated Press.

Партия с дефектом флакона насчитывает почти 1,3 миллиона доз, подсчитали в департаменте здравоохранения Гонконга. Из них уже использовали порядка 150 тысяч.

В данный момент власти начали расследование, что послужило причиной появления дефектной партии вакцины.

Вакцина Pfizer: новости

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