Гонконг и Макао остановили вакцинацию препаратом Pfizer

Бракованная партия насчитывает почти 1,3 миллиона доз.
Гонконг остановил использование вакцины от коронавируса Pfizer. Аналогичное решение также приняли власти Макао. Причиной стал дефект на крышках ампул с препаратом.
Нет причин считать, что препарат представляет опасность – но в качестве меры предосторожности кампанию решили отложить, пишет Associated Press.
Партия с дефектом флакона насчитывает почти 1,3 миллиона доз, подсчитали в департаменте здравоохранения Гонконга. Из них уже использовали порядка 150 тысяч.
В данный момент власти начали расследование, что послужило причиной появления дефектной партии вакцины.
Вакцина Pfizer: новости
- В Минздраве назвали сроки прибытия вакцины Pfizer в Украину. Киев будет получать вакцину американской компании Pfizer траншами, сказал Александр Заика.
- Главный санврач Виктор Ляшко призвал украинцев не отказываться от вакцинации, надеясь, что скоро в страну поступит партия препарата Pfizer. Он подчеркнул, что у украинцев нет права выбора препарата от коронавируса в рамках масштабной вакцинации.
- На территорию Украины 23 февраля в количестве 500 доз прибыла первая вакцина от коронавируса – индийский препарат CoviShield, который называют аналогом англо-шведской вакцины Astra Zeneca.
Автор: Диана Беловодская