Гордон предрек провал локдауна в Киеве и сделал заявление о транспорте

Усиление карантина в Киеве стало ударом для малого и среднего бизнеса, считает Дмитрий Гордон.
Ужесточение карантина в Киеве ударило по малому и среднему бизнесу. В то время как власти прекращают работу предпринимательской деятельности, никто не останавливает метро и общественный транспорт. Именно там у людей самые высокие шансы заразиться COVID-19. Решение властей по профилактическим мерам является глупым и нелогичным, сказал в эфире телеканала Украина 24 журналист Дмитрий Гордон.
Критикуя власть в столице, он заявил, что новые ограничительные меры являются "глупостью", так как они бьют по малому и среднему бизнесу, и не будут способствовать остановке распространения коронавирусной инфекции. Причиной тому является работа общественного транспорта.
"О глупости приходится часто думать – глупости власти нашей. В частности, очевидная глупость киевской власти. Вот объявили локдаун, закрыли торгово-развлекательные центры, рестораны, кинотеатры. Просто в очередной раз убили малый и средний бизнес, дали по башке со всего размаха. В это же время транспорт переполненный, метро переполнено, куча людей", - считает журналист.Читайте такжеУ Кличко объявили об условии досрочного завершения локдауна в Киеве
По его словам, в таком случае нужно либо полностью закрыть все, либо не вводить никаких запретов. Самые высокие шансы заразиться коронавирусом в общественном транспорте, который продолжает работать. Такие шаги властей являются нелогичными.
"Либо закройте тогда все, либо ничего не закрывайте. Ведь главное заражение происходит на транспорте, когда люди, как сельди в бочке, едут на работу или с работы. Это же очевидно! Заражаются, как правило, не в кинотеатрах, ресторанах, а именно там, на транспорте. Нелогичность, а нелогичность – всегда глупость", - подчеркнул Дмитрий Гордон.
Карантин в Киеве
- Во вторник, 18 марта, киевский градоначальник Виталий Кличко объявил об ужесточении карантина в Киеве с 20 марта. Причиной решения местных властей стала сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице. Карантинные меры должны продлиться до 9 апреля. На время противоэпидемиологических мероприятий в городе запрещена работа торгово-развлекательных центров, заведений сферы общепита и учреждений культуры.
- Позже государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о включении Киева в красную зону карантинных ограничений. Противокоронавирусные мероприятия вступили в силу с 23 марта.
- В Киеве продолжит работу общественный транспорт, однако водителям можно будет наполнять салоны маршруток, автобусов и троллейбусов не больше, чем на 50% от количества сидящих мест.
- Метро в Киеве также будет работать. В час пик могут быть ограничения – власти не исключают, что в это время вход на некоторые станции метро ограничат.