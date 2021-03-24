УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Гордон предрек провал локдауна в Киеве и сделал заявление о транспорте

24 марта 2021, 04:30
Прослушать новость
Остановить

Усиление карантина в Киеве стало ударом для малого и среднего бизнеса, считает Дмитрий Гордон.

карантин, локдаун
Нужно либо устроить тотальный локдаун в Киеве, либо вообще не вводить запретов – Гордон / УНИАН

Ужесточение карантина в Киеве ударило по малому и среднему бизнесу. В то время как власти прекращают работу предпринимательской деятельности, никто не останавливает метро и общественный транспорт. Именно там у людей самые высокие шансы заразиться COVID-19. Решение властей по профилактическим мерам является глупым и нелогичным, сказал в эфире телеканала Украина 24 журналист Дмитрий Гордон.

Критикуя власть в столице, он заявил, что новые ограничительные меры являются "глупостью", так как они бьют по малому и среднему бизнесу, и не будут способствовать остановке распространения коронавирусной инфекции. Причиной тому является работа общественного транспорта.

"О глупости приходится часто думать – глупости власти нашей. В частности, очевидная глупость киевской власти. Вот объявили локдаун, закрыли торгово-развлекательные центры, рестораны, кинотеатры. Просто в очередной раз убили малый и средний бизнес, дали по башке со всего размаха. В это же время транспорт переполненный, метро переполнено, куча людей", - считает журналист.Читайте такжеУ Кличко объявили об условии досрочного завершения локдауна в Киеве

По его словам, в таком случае нужно либо полностью закрыть все, либо не вводить никаких запретов. Самые высокие шансы заразиться коронавирусом в общественном транспорте, который продолжает работать. Такие шаги властей являются нелогичными.

"Либо закройте тогда все, либо ничего не закрывайте. Ведь главное заражение происходит на транспорте, когда люди, как сельди в бочке, едут на работу или с работы. Это же очевидно! Заражаются, как правило, не в кинотеатрах, ресторанах, а именно там, на транспорте. Нелогичность, а нелогичность – всегда глупость", - подчеркнул Дмитрий Гордон.

Карантин в Киеве

  • Во вторник, 18 марта, киевский градоначальник Виталий Кличко объявил об ужесточении карантина в Киеве с 20 марта. Причиной решения местных властей стала сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице. Карантинные меры должны продлиться до 9 апреля. На время противоэпидемиологических мероприятий в городе запрещена работа торгово-развлекательных центров, заведений сферы общепита и учреждений культуры.
  • Позже государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о включении Киева в красную зону карантинных ограничений. Противокоронавирусные мероприятия вступили в силу с 23 марта.
  • В Киеве продолжит работу общественный транспорт, однако водителям можно будет наполнять салоны маршруток, автобусов и троллейбусов не больше, чем на 50% от количества сидящих мест.
  • Метро в Киеве также будет работать. В час пик могут быть ограничения – власти не исключают, что в это время вход на некоторые станции метро ограничат.

новости Киева Дмитрий Гордон коронавирус в Киеве Карантин в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «Гордон предрек провал локдауна в Киеве и сделал заявление о транспорте». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Куба создала необычную вакцину от коронавирусаКуба создала необычную вакцину от коронавируса Врач объяснил, кто болеет COVID-19 повторно и почему не стоит боятьсяВрач объяснил, кто болеет COVID-19 повторно и почему не стоит бояться Антирекорд COVID-19 в Киеве: много жертв и новых больныхАнтирекорд COVID-19 в Киеве: много жертв и новых больных Украину атаковали тяжелые и очень тяжелые формы COVID-19 – ГолубовскаяУкраину атаковали тяжелые и очень тяжелые формы COVID-19 – Голубовская Академик пояснил, почему в Украине нужно срочно вводить локдаунАкадемик пояснил, почему в Украине нужно срочно вводить локдаун

Последние новости

05:05
Когда Троица 2021: какие традиции нужно соблюдать и как отдыхать
04:30
Гордон предрек провал локдауна в Киеве и сделал заявление о транспорте Видео
03:52
Эксперт сказал, кто способен "откусить" электорат Зеленского
03:11
Что больше всего старит женщину: самые грубые ошибки Видео
02:17
"Класная жопка": украинская блогерша засветила аппетитные прелести
Реклама
01:37
Гороскоп для всех на 24 марта: кто будет счастливчиком, а кому грозит удар в спину Видео
00:55
В Киеве стоматолог пытался убить бабушку и грабил своих пациентов
00:36
Зеленский ударил санкциями по российским СМИ Видео
00:19
С Днем мастера маникюра – оригинальные картинки и модные поздравления
00:06
Зеленский ввел санкции против России, матери Собчак и граждан Франции Видео
23 марта, вторник
23:56
Украина существенно упростила доступ к правосудию для крымчан Видео
23:54
В Киеве предупредили о жестких мерах по работе городского транспорта
23:35
Во Франции объяснили ситуацию по Донбассу и обратились к РФ Видео
23:30
Ученые признались, когда ожидать пика коронавируса в Украине Видео
23:00
В столице вспыхнула многоэтажка, люди выбегали на улицу Видео
22:21
Украина приняла важное решение для туристов из Китая
21:48
Гинекологи назвали пять вещей, которые никогда не должны касаться влагалища Видео
21:39
Погром под ОПУ: пяти участникам сообщили о подозрении Видео
21:16
Финики для мужчин: в чем преимущества для мужской силы Видео
21:03
Кулеба рассказал, как в Словакии извинились за шутку о Закарпатье Видео
Реклама
21:02
В МИД Украины назвали главное условие прекращения войны на Донбассе Видео
20:56
Когда полнолуние в марте 2021, и что противопоказано: советы от астрологов Видео
20:55
Ученые узнали, почему у молодых людей стало меньше случайного секса Видео
20:20
В Украину идет настоящая весна, но в некоторых областях ожидается снег Видео
20:12
Обезболивание: какие препараты нельзя принимать вместе Видео
20:10
Песков заявил, что Путин привился от коронавируса Видео
20:00
"Лысая" сырьевая колония: чем Украине грозит отмена моратория на вывоз леса
19:52
Стало известно о дискуссии в НАТО по ситуации с Северным потоком-2
19:39
Верховный Суд определился, пускать ли непривитых детей в школу и садик
19:09
В Минобразования рассказали, состоится ли ВНО-2021
18:56
Стало известно, когда в Украину привезут китайскую вакцину Sinovac Видео
18:54
Настя Ивлеева снялась для Playboy в белье украинского бренда
18:53
Как простым украинцам записаться на вакцинацию - эксперимент журналистов
18:48
Работник консульства РФ в Страсбурге сбывал краденые велосипеды – СМИ Видео
18:38
Нафтогаз опять введет годовой тариф для населения Видео
18:29
Полицейские признались, будут ли штрафовать людей без масок Видео
18:15
Warner Bros отказывается от показа фильмов одновременно онлайн и в кино
17:55
OPPO Reno5 Lite в Украине — фільмуй свою історію новости компании
17:34
У Кличко объявили об условии досрочного завершения локдауна в Киеве Видео
17:32
С чем носить кроссовки в 2021 году Видео
Реклама
17:23
В ЕС не признали указ Путина о запрете украинцам иметь землю в Крыму Видео
17:15
Интернет аптека DS - нам доверяют свое здоровье реклама
17:07
ЙЕ Энергия готова предложить поставщикам ресурс под годовой контракт для населения
16:48
Принц Гарри нашел работу руководителя в США
16:48
Цена на газ в Украине уже в апреле возрастет до 8000 гривен - эксперт Видео
16:44
Стало известно о решении по движению поездов в Киев, Одессу и Сумы Видео
16:31
Яичная шкорлупа: риски и преимущества при ее употреблении Видео
16:27
До +20 в Украине: синоптик рассказала о приходе тепла Видео
16:25
Какие выходные на Пасху и День Победы в 2021 году приготовила Украина Видео
15:58
"Метинвест Политехника": что известно о новом техническом ВУЗе в Украине
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять