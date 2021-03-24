Гордон предрек провал локдауна в Киеве и сделал заявление о транспорте

Нужно либо устроить тотальный локдаун в Киеве, либо вообще не вводить запретов – Гордон / УНИАН

Ужесточение карантина в Киеве ударило по малому и среднему бизнесу. В то время как власти прекращают работу предпринимательской деятельности, никто не останавливает метро и общественный транспорт. Именно там у людей самые высокие шансы заразиться COVID-19. Решение властей по профилактическим мерам является глупым и нелогичным, сказал в эфире телеканала Украина 24 журналист Дмитрий Гордон.

Критикуя власть в столице, он заявил, что новые ограничительные меры являются "глупостью", так как они бьют по малому и среднему бизнесу, и не будут способствовать остановке распространения коронавирусной инфекции. Причиной тому является работа общественного транспорта.

"О глупости приходится часто думать – глупости власти нашей. В частности, очевидная глупость киевской власти. Вот объявили локдаун, закрыли торгово-развлекательные центры, рестораны, кинотеатры. Просто в очередной раз убили малый и средний бизнес, дали по башке со всего размаха. В это же время транспорт переполненный, метро переполнено, куча людей", - считает журналист.Читайте такжеУ Кличко объявили об условии досрочного завершения локдауна в Киеве

По его словам, в таком случае нужно либо полностью закрыть все, либо не вводить никаких запретов. Самые высокие шансы заразиться коронавирусом в общественном транспорте, который продолжает работать. Такие шаги властей являются нелогичными.

"Либо закройте тогда все, либо ничего не закрывайте. Ведь главное заражение происходит на транспорте, когда люди, как сельди в бочке, едут на работу или с работы. Это же очевидно! Заражаются, как правило, не в кинотеатрах, ресторанах, а именно там, на транспорте. Нелогичность, а нелогичность – всегда глупость", - подчеркнул Дмитрий Гордон.

Карантин в Киеве