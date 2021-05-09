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Греция открывается для туристов: когда и куда буду пускать

9 мая 2021, 18:35
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На пляжах туристы должны соблюдать противоэпидемические меры. Зонтики должны размещаться на расстоянии не менее четырех метров друг от друга.

Греция_отдых в Греции
Греция ослабляет карантин / 1zoom.ru

Власти Греции ослабили карантинные ограничения на фоне улучшения ситуации с коронавирусом и открыли с 8 мая частные пляжи, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, пишет Громадське со ссылкой на Reuters.

На пляжах туристы должны соблюдать противоэпидемические меры. В частности, зонтики должны размещаться на расстоянии не менее четырех метров друг от друга. Также на пляжах будут проводить регулярную дезинфекцию и проверят сотрудников пляжных баров и другой персонал на COVID-19.

По словам главы правительства, уверенности придало сочетание широкомасштабного тестирования, иммунизации и того факта, что многие мероприятия будут проводить на открытом воздухе. Власти Греции верят в то, что туристы смогут отдохнуть в их стране безопасно.

Руководитель пляжа в приморском пригороде Алимос Никос Веньерис отметил, что его сфера возлагает надежды на туризм.

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Иностранных туристов начнут пускать в Грецию уже с 15 мая. Также с 15 мая свои двери для посетителей откроют музеи.

"Мы - одно из мест на Афинской ривьере, которое принимает много туристов, поэтому количество посетителей из-за рубежа будет играть большую роль в наших финансах", - уточнил он.

Как отмечают в МИД Украины, сейчас Греция еще не впускает туристов из нашего государства. Исключение составляют лишь те украинцы, у кого есть вид на жительство в Греции, странах-членах Евросоюза и Шенгенской зоны (с видом на жительство).

COVID-паспорта - о чем ранее сообщалось:

  • В рамках кампании по вакцинации против коронавируса ряд государств решили создать так называемые "паспорта вакцинации" – документы, в которых содержится информация о том, что человек сделал прививку против коронавирусной инфекции.
  • Лидеры стран ЕС уже договорились создать COVID-паспорта. Евросоюз планирует ввести такие документы уже к лету, чтобы успеть к началу туристического сезона.
  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинцам, которые дважды сделали прививку от коронавируса, будут выдаваться сертификаты вакцинации. Документ выдадут бесплатно.

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