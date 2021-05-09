Греция открывается для туристов: когда и куда буду пускать

На пляжах туристы должны соблюдать противоэпидемические меры. Зонтики должны размещаться на расстоянии не менее четырех метров друг от друга.
Власти Греции ослабили карантинные ограничения на фоне улучшения ситуации с коронавирусом и открыли с 8 мая частные пляжи, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, пишет Громадське со ссылкой на Reuters.
На пляжах туристы должны соблюдать противоэпидемические меры. В частности, зонтики должны размещаться на расстоянии не менее четырех метров друг от друга. Также на пляжах будут проводить регулярную дезинфекцию и проверят сотрудников пляжных баров и другой персонал на COVID-19.
По словам главы правительства, уверенности придало сочетание широкомасштабного тестирования, иммунизации и того факта, что многие мероприятия будут проводить на открытом воздухе. Власти Греции верят в то, что туристы смогут отдохнуть в их стране безопасно.
Руководитель пляжа в приморском пригороде Алимос Никос Веньерис отметил, что его сфера возлагает надежды на туризм.
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Иностранных туристов начнут пускать в Грецию уже с 15 мая. Также с 15 мая свои двери для посетителей откроют музеи.
"Мы - одно из мест на Афинской ривьере, которое принимает много туристов, поэтому количество посетителей из-за рубежа будет играть большую роль в наших финансах", - уточнил он.
Как отмечают в МИД Украины, сейчас Греция еще не впускает туристов из нашего государства. Исключение составляют лишь те украинцы, у кого есть вид на жительство в Греции, странах-членах Евросоюза и Шенгенской зоны (с видом на жительство).
COVID-паспорта - о чем ранее сообщалось:
- В рамках кампании по вакцинации против коронавируса ряд государств решили создать так называемые "паспорта вакцинации" – документы, в которых содержится информация о том, что человек сделал прививку против коронавирусной инфекции.
- Лидеры стран ЕС уже договорились создать COVID-паспорта. Евросоюз планирует ввести такие документы уже к лету, чтобы успеть к началу туристического сезона.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинцам, которые дважды сделали прививку от коронавируса, будут выдаваться сертификаты вакцинации. Документ выдадут бесплатно.