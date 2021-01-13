Локдаун в Украине продлят или нет: Степанов расставил все точки над "і"

После локдауна Украине светит изменение карантинных ограничений, сообщил министр.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 не будет продлен после 24 января.
Локдаун 2021 закончится в запланированные сроки, а с 25 января власти планируют вернуться к адаптивному карантину, рассказал чиновник в эфире программы Сніданок з 1+1.
По его словам, после завершения локдауна в нашей стране будут другие карантинные ограничения.
"У нас в стране на сегодняшний день карантин установлен до 28 февраля текущего года с некоторым периодом усиленных ограничений – с 8 января по 24 января включительно… начиная с 25 января, будет режим карантина с другими ограничениями, с другим режимом этих ограничений…", – заявил министр.
Ранее СМИ писали, что Максим Степанов призвал продлить локдаун после 24 января из-за массового контакта людей во время новогодних праздников и роста заболеваемости гриппом.
Локдаун в Украине – что нужно знать
- В нашей стране с 11 марта 2020 года из-за коронавируса ввели карантин. Сначала карантин был общенациональным и жестким.
- Позже карантин смягчили и сделали его адаптивным – решение относительно ограничительных меры начали принимать местные власти.
- В середине осени эпидемиологическая ситуация ухудшилась, и власти решили ужесточить карантинные меры – был анонсирован локдаун.
- Кабмин решил, что карантин нужно ужесточить с 8 января по 24 число.
- С декабря суточная статистика по количеству найденных больных COVID-19 изменилась – начали ставить намного меньше диагнозов.