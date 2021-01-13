Локдаун в Украине продлят или нет: Степанов расставил все точки над "і"

Январский локдаун закончится вовремя, сообщил Максим Степанов / Скриншот

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 не будет продлен после 24 января.

Локдаун 2021 закончится в запланированные сроки, а с 25 января власти планируют вернуться к адаптивному карантину, рассказал чиновник в эфире программы Сніданок з 1+1.

По его словам, после завершения локдауна в нашей стране будут другие карантинные ограничения.

"У нас в стране на сегодняшний день карантин установлен до 28 февраля текущего года с некоторым периодом усиленных ограничений – с 8 января по 24 января включительно… начиная с 25 января, будет режим карантина с другими ограничениями, с другим режимом этих ограничений…", – заявил министр.

Ранее СМИ писали, что Максим Степанов призвал продлить локдаун после 24 января из-за массового контакта людей во время новогодних праздников и роста заболеваемости гриппом.

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