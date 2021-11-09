Грозит новая опасность: в Украине из COVID-больниц начали выписывать пациентов с низкой сатурацией

Коронавирус в Украине / Reuters

В Одесской области из коронавирусных отделений начали выписывать пациентов с низким уровнем кислорода в крови.

Как пишет в Facebook глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова, согласно приказу Министерства здравоохранения, пациента после COVID-19 выписать из стационара можно только при сатурации 94% и выше.

Ножевникова говорит, что к ним поступает масса обращений от пациентов с жалобой на описанную ситуацию.

По ее словам, медучреждения идут на такой шаг, чтобы освободить места для новых заболевших, кто нуждается в госпитализации. При этом она подчеркивает, что рисковать жизнью пациентов из соображений статистики наличия мест незаконно и негуманно.

Также волонтер отметила, что в случае отключения света и падения сатурации пациент может просто не дождаться скорой помощи.

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"Выписка пациентов с низкой сатурацией в область еще более опасна - в случае отключения света и резкого падения сатурации (что очень характерно для постковидных пациентов) у вас просто не будет времени дождаться скорую или добраться самостоятельно до ближайшей больницы или станции скорой, где есть кислород", - говорит волонтер.

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Ножевникова напомнила, что согласно приказу Минздрава, пациента могут выписать из больницы при сатурации не меньше 94% на низком потоке кислорода (3-4 литра в минуту). Кроме того, врачи не могут выписывать человека без кислорода с уровнем сатурацией ниже 88-86%

"Если у пациента сатурация ниже 94 на низком потоке, а тест ковид минус, то такого пациента должны перевести в терапевтическое отделение не ковидной больницы или, если там нет свободных мест, оставить в ковидном отделении до стабилизации сатурации", - отметила Ножевникова.

Согласно данным на утро вторника, 9 ноября, в Украине установлено 18 988 новых случаев заражения COVID-19. За минувшие 24 часа госпитализировали 2 967 человек. Выздоровели 16 609 людей. Погибли 833 человека – самый высокий показатель с момента начала эпидемии в стране.

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