Грозят новые проблемы: врач объяснил, почему вакцинацию от COVID-19 нужно срочно ускорить

Вакцинацию от коронавируса в Украине нужно срочно ускорить / Reuters

Украину ждут еще несколько волн роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Причина в том, что в страну будут попадать новые мутации COVID-19. Такое мнение озвучил семейный врач, врач-инфекционист Виктор Петров. По его словам, нужно срочно ускорить вакцинацию от коронавируса.

Петров считает, что индийская мутация коронавируса может быть доставлена в Украину вместе со студентами-медиками, которые учатся в наших медицинских вузах и являются гражданами Индии, передает Obozrevatel.

"Поэтому на осень мы должны быть готовы к тому, чтобы мы могли этот удар инфекции выдержать. К осени нам нужно привить максимальное количество людей из групп риска, чтобы они болели легче и не умирали", - сказал медик.

Инфекционист добавил, что вакцинация, которая происходит на данный момент в Украине, не выдерживает никакой критики. По его мнению, процесс необходимо ускорить.

"В противном случае будет проблема. Нужно открыть вакцинацию для всех желающих. Нужно дать возможность всем врачам, которые практикуют – частная практика, коммунальная практика, государственные учреждения, железная дорога – всем медицинским учреждениям, которые способны выполнять прививки, максимально это делать. Тогда мы сможем повлиять на этот процесс и таким образом сформировать коллективный напряженный иммунитет, который позволит нам чувствовать себя безопасно", - рассказал Петров.

Он уверен, что ситуация с коронавирусом в Украине однозначно будет обостряться, но мы должны к этому готовиться уже сейчас.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

По официальным данным Минздрава Украины, по состоянию на 18 мая всего 948 332 человека были привиты от коронавируса с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 27 454 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

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