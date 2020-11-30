"Грядет катастрофа": волонтер предупредила о коллапсе в больницах Одесской области

В Одессе не осталось мест в реанимациях для больных с коронавирусом, рассказала Екатерина Ножевникова.
В больницах Одесской области не хватает коек, кислорода, а также врачей для помощи больным с коронавирусом.
Как сообщила волонтер Екатерина Ножевникова в Facebook, новые места заполняются в течение суток после их развертывания.
"В городе нет мест в реанимациях… А еще нет врачей. И когда в апреле покупали ИВЛ все как безумные, я предупреждала что врачей реаниматологов, анестезиологов и реанимационных сестер купить будет негде. Так и вышло. ИВЛ есть, реанимаций нет. Врачей нет", - отметила волонтер.
В этой связи она обратилась ко всем гражданам соблюдать карантинные меры.
"Пожалуйста! Грядет катастрофа. Начните соблюдать дистанцию, носите чертовы маски (от них есть толк хоть малый, но есть!). Прекратите толпиться в магазинах, ресторанах и развлекательных центрах!! Вы приносите это домой. Все больше умирает стариков, но уже умирают и молодые. Все тяжелее течение болезни", - пишет она.
Как уточняет местный ресурс Viknaodessa, вопрос об организации мобильного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Одессе так и не решен. Расширить охват можно за счет Областного центра социально значимых болезней, который даст 240 дополнительных койко-мест, но там сейчас ведется ремонт и предположительно, помещение будет готово к приему больных в декабре.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки зафиксировано 9 тыс. 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 114 человек.
- Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 161 человек; летальных случаев - 114; выздоровели 5 тыс. 771 человек; проведено тестирований за сутки - 31 тыс. 901 (в том числе методом ПЦР - 26 тыс. 290, методом ИФА - 5 тыс. 611).
- За все время пандемии в Украине заболели 732 тыс. 625 человек; выздоровели 345 тыс. 149 человек; летальных исходов - 12 тыс. 327; проведено ПЦР-тестирований - 4 млн 528 тыс. 772.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.