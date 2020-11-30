"Грядет катастрофа": волонтер предупредила о коллапсе в больницах Одесской области

В больницах Одесской области сложилась критическая ситуация / УНИАН

В больницах Одесской области не хватает коек, кислорода, а также врачей для помощи больным с коронавирусом.

Как сообщила волонтер Екатерина Ножевникова в Facebook, новые места заполняются в течение суток после их развертывания.

"В городе нет мест в реанимациях… А еще нет врачей. И когда в апреле покупали ИВЛ все как безумные, я предупреждала что врачей реаниматологов, анестезиологов и реанимационных сестер купить будет негде. Так и вышло. ИВЛ есть, реанимаций нет. Врачей нет", - отметила волонтер.

В этой связи она обратилась ко всем гражданам соблюдать карантинные меры.

"Пожалуйста! Грядет катастрофа. Начните соблюдать дистанцию, носите чертовы маски (от них есть толк хоть малый, но есть!). Прекратите толпиться в магазинах, ресторанах и развлекательных центрах!! Вы приносите это домой. Все больше умирает стариков, но уже умирают и молодые. Все тяжелее течение болезни", - пишет она.

Как уточняет местный ресурс Viknaodessa, вопрос об организации мобильного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Одессе так и не решен. Расширить охват можно за счет Областного центра социально значимых болезней, который даст 240 дополнительных койко-мест, но там сейчас ведется ремонт и предположительно, помещение будет готово к приему больных в декабре.

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