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"Ходят на работу – а потом 90% поражения легких": чем опасен новый штамм COVID

7 апреля 2021, 14:07
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Украинцы склонны до последнего игнорировать опасные симптомы, предупредила медик.

Коронавирус в Украине стал агрессивнее к молодежи
Коронавирус в Украине стал агрессивнее к молодежи / Фото Reuters

Британский штамм коронавируса в Украине чаще всего атакует молодежь и людей трудоспособного возраста. При этом среди этой категорий повысилась летальность от COVID-19, сообщила заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Наталья Матолинец.

В интервью УНИАН она уточнила, что чаще всего этот штамм обнаруживают у пациентов в возрасте от 46 до 53-60 лет.

Люди просто игнорируют тревожные симптомы: ломку, температуру, насморк – и продолжают ходить на работу. В итоге в больницу они попадают уже в критическом состоянии.

Читайте такжеКомаровский назвал три самых важных показателя при коронавирусе"Вот они ходят-ходят... Сами потом говорят: мол, и я выпивал ежедневно по три грамма парацетамола, потому что поднималась температура. А потом в один момент утром просыпаются (9-12 суток) и уже таблетка не помогает. Их привозят в карете скорой помощи, а там 80-90% поражения легких", – предупредила Матолинец.

Медучреждение, где работает Матолинец, пациентов с поражением легких менее 70%уже даже не принимает – все силы бросая на больных с тотальным поражением.

"Возможно, в цифрах так, как было и в прошлом году летом, но тогда умирали пациенты категории 80+, а теперь 50+, это очень страшно. Если в цифрах, то в нашей больнице из 55 пациентов в реанимации за сутки умирает в среднем 3-5 человек", – уточнила грустную статистику врач.

Коронавирус в Украине: новости

  • COVID-19 будет еще больше убивать, Украина - уже первая в Европе. Последние три недели начало расти число жертв болезни. На сегодня недельная средняя летальность поднялась до 2,42% и это не предел.
  • По состоянию на утро 7 апреля коронавирус в Украине за сутки выявили у 15 415 жителей страны. Летальных случаев - 481. Это новый антирекорд.
  • В двух областях Украины лабораторно подтвердили южноафриканский штамм коронавируса. При этом британский штамм обнаружили во всех областях.
  • Врач-пульмонолог Светлана Гук заявила, что третья волна коронавируса, которая накрыла Украину, еще не достигла своего пика. При этом она втрое мощнее той, которая была осенью.

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